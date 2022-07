Trail. Grande festa per il galbiatese Andrea Rota

Il runner premiato per l’impresa ai Campionati Europei di Trail

“Ringrazio tutti, è stato molto emozionante”

GALBIATE – Martedì 5 luglio tanti galbiatesi si sono radunati nei pressi del centro sportivo per festeggiare l’impresa del runner Andrea Rota. Il ventiduenne era reduce dalla grande prestazione ai Campionati Europei di Trail, dove ha chiuso al 6° posto assoluto – primo dei quattro italiani! – e secondo a squadre, portando a casa una medaglia d’argento.

“Voglio ringraziare tutti per questa bella festa, a partire dal presidente del Gruppo Podistico Libertà Fabrizio Panzeri, che l’ha organizzata, è stato emozionante – dichiara Rota – ringrazio anche chi mi è stato vicino, il mio allenatore Stefano Butti, Sandro Marongiu e tutti quelli che hanno creduto in me”.

La carriera di Rota come runner è nata quasi per sbaglio. “Ho iniziato col calcio, come tutti, poi a quindici anni ho provato per curiosità a correre la ResegUp. Quando l’ho conclusa al 12° posto assoluto, senza quasi allenamento specifico, mi son detto che forse era meglio che mi dedicassi alla corsa” dichiara ridendo.

L’inizio come runner è avvenuto con l’Atletica Colombo di Lecco, con le classiche gare di mezzofondo. Dal 2019 Rota è passato all’OSA Valmadrera, trovando la sua dimensione nella corsa in montagna e conquistando la maglia della nazionale di Trail. “Mi sono accorto di non essere portato per la corsa in piano, a me piace la montagna e con il trail posso unire entrambe le mie passioni”.

Sabato 2 luglio Rota ha effettuato il primo squillo di una carriera che si preannuncia molto promettente. Ai Campionati Europei disputatisi nelle Canarie ha concluso la sua gara in meno di quattro ore (3:49:06), arrivando a poco più di tre minuti dall’ultimo gradino del podio, ottenuto dal francese Thomas Cardin (3:45:42). La gara è stata vinta dal belga Maximilien Drion du Chapois col tempo di 3:43:01.