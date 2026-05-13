Trasferta in Svizzera per il Ck Rivabella: grande successo nella gara a squadre Sprint

Ottimo risultato per Corti, Bettinazzi e Mechilli che hanno gareggiato nella categoria superiore

Le gare erano di selezione per i Senior: Luca Riva in lizza per la partecipazione agli Europei Under 23

LECCO – La canoa ha vissuto un nuovo week-end di gare, in Canton Ticino (Svizzera), valide per il campionato svizzero, all’interno dell’appuntamento elvetico si è aggregata la gara internazionale che ha visto la partecipazione degli atleti italiani impegnati nelle ultime due prove di selezione per la partecipazione ai Mondiali Senior di maggio e ai campionati Europei U23 di agosto in Scozia.

Discesa classica di 4,5 km al sabato e gara sprint alla domenica. Contrariamente ai programmi entrambe le prove si sono svolte sul fiume Ticino poiché, a causa dello scarso livello dell’acqua, il fiume Moesa, dove era in programma la gara lunga, non era praticabile. Ne sono uscite due prove decisamente tecniche anche se la Moesa, col giusto livello d’acqua, sarebbe stata ancora più competitiva.

Presente anche il Canoa Kayak Rivabella, osservato speciale l’Under 23 Luca Riva che dopo il 7° posto nella discesa classica e l’11° nella sprint (categoria Senior) resta in lizza per l’Europeo Under 23: “La qualificazione ai mondiali Senior era fuori discussione perché ci sono atleti più forti e costanti di lui – ha spiegato il presidente Claudio Bettinazzi -. Luca resta in ballottaggio per la partecipazione agli Europei U23, in base ai risultati, infatti, potrebbe piazzarsi al 3° o 4° posto. Bisogna capire se la Federazione deciderà di portare in Scozia 3 o 4 atleti, nel secondo caso non ci sarebbero problemi, nel primo caso si giocherà la qualificazione per una questione di centesimi (in base ai tempi risultati nelle 6 prove di selezione)”.

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Venendo ai risultati dei canoisti lecchesi, nella gara classica categoria Ragazzi, 3° Pietro Corti, 5° Massimo Bettinazzi, 8° Pietro Mechilli e 11° Simone Baccaro. I primi tre atleti hanno partecipato anche alla gara a squadre nella categoria superiore, Juniores, conquistando un superbo 2° posto. Nei Senior, detto del 7° posto di Luca Riva, da segnalare anche il 33° posto di Francesco Brossa. Nella gara sprint (una manche di qualifica con i primi 15 che accedevano alla finale) categoria Ragazzi, 4° Pietro Mechilli, 5° Massimo Bettinazzi, 8° Pietro Corti e 12° Simone Baccaro. Il risultato più importante della trasferta è arrivato nella gara a squadre Junior con la vittoria di Corti, Mechilli e Bettinazzi. Nei Senior, infine, 27° Francesco Brossa che non accede alla manche finale.

Per il prossimo appuntamento, adesso, bisognerà attendere il prossimo 21 giugno con la gara combinata di Cassano d’Adda (MI).