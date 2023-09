Trasferta ricca per il Ck Rivabella, otto titoli regionali a Lodi

La squadra del presidente Claudio Bettinazzi bene nella gara sul fiume Adda

Doppietta nella categoria Juniores con Lorenzo Corti e Iacopo Brambilla

LODI – Il Canoa Kayak Rivabella di Lecco torna a casa dalla trasferta di Lodi, sul fiume Adda, con otto titoli regionali. Domenica scorsa si sono svolte le gare organizzate dal Circolo Ricreativo Canoistico Lodigiano e valide per il campionato regionale di discesa classica per tutte le categoria. Allievi e Cadetti hanno gareggiato su un tratto di 2 km, mentre le altre categorie hanno gareggiato sulla distanza di 5 km.

Venendo ai risultati, Davide Cagliani è arrivato 2° negli Allievi A ma si è aggiudicato il titolo lombardo poiché il primo classificato era del Veneto. Nelle Allieve B, invece, non è stanca di vincere Marilù Brambilla che si aggiudica oro e titolo. Negli Allievi B successo di Pietro Corti e 4° posto di Simone Baccaro. Nei Cadetti A 2° posto di Massimo Bettinazzi che si laurea campione regionale poiché il primo classificato era dell’Emilia Romagna. Nelle Ragazze Beatrice Bettinazzi conquista il bronzo, mentre nella stessa categoria maschile Riccardo Rosa sale sul gradino più alto del podio. Negli Junior vince il “solito” Lorenzo Corti seguito da Iacopo Brambilla per la doppietta firmata Ck Rivabella. Nei Senior Luca Riva sul terzo gradino del podio, dietro di lui Sebastiano Del Duca 6°; Francesco Brossa 7°; Matteo Pasquale 8° e Gioele Rosa 9°.

Ottimi risultati anche dalla prova a squadre con due vittorie e relativi titoli regionali negli Allievi B (Pietro Corti, Simone Baccaro, Marilù Brambilla) e negli Junior (Lorenzo Corti, Iacopo Brambilla e Riccardo Rosa). Argento nei Senior per Luca Riva, Francesco Brossa e Matteo Pasquale.

Ora un paio di settimane di pausa per il Ck Rivabella prima della classica Calolzio-Brivio in programma l’8 ottobre e organizzata dal Canoa Kayak ’90 di Vercurago e valida per il campionato regionale lunghe distanze.