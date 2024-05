Triathlon: a Candia 3Life protagonista

Protagonisti: Ilaria Brovelli (4^), Lorenzo Consonni (1° . M5) e Giuseppe Brovelli (1° – M6)

CANDIA – Trasferta nel torinese per gli atleti 3life impegnati nel Triathlon Candia, appuntamento ormai fisso di inizio stagione per testare la condizione in vista della fase clou del calendario agonistico.

Due le gare in programma: triathlon olimpico (1,5 km a nuoto, 40Km in bici e 10 di corsa) e il triathlon medio (1,9-90-21) entrambe caratterizzate dalla formula “no draft” ovvero la scia vietata durante la frazione ciclistica.

Grandi protagonisti gli alfieri 3life sulla distanza olimpica.

Al femminile Ilaria Brovelli conferma quanto di buono fatto vedere la scorsa stagione di debutto assoluto sulla triplice distanza e chiude ai piedi del podio. Quarto posto in 2 ore 32 minuti e 17 secondi migliorando sia la posizione che il tempo fatti registrare nel 2023.

Una “medaglia di legno” che soddisfa comunque l’atleta di Malgrate. “Livello della gara non altissimo, ma ho comunque tirato fuori le unghie – commenta Ilaria a caldo – Percorso no draft molto bello che mi ha permesso di recuperare qualche minuto perso nel nuoto fatto al di sotto delle mie capacità. Corsa piuttosto impegnativa, ma sono riuscita comunque ad aumentare il ritmo sul finale e recuperare due ragazze nella volata finale passando da sesta a quarta. Adrenalina pura!”

Quattro invece gli atleti impegnati nella gara maschile dove non sono mancate le ottime prestazioni.

Lorenzo Consonni e Giuseppe Brovelli conquistano infatti il primo posto della rispettiva categoria M5 e M6 chiudendo rispettivamente in 2h 28′ 47” e 2h 41′ 47”.

Al traguardo anche Haydar Tfayli, tredicesimo M4 in 2h51’41” e Stefano Sironi, trentanovesimo in 3h15.18”.

Al traguardo della media distanza invece troviamo Igor Quintini. L’atleta lecchese classe ’73 completa la sua prova in 4h46” e 42”. Tempo che gli vale la 58^ posizione nella generale e l’undicesima nella sua categoria M3.

Igor nuota i 1900 metri del lago di Candia in 33 minuti, completa i novanta chilometri ciclistici in 2 ore e 47 minuti e corre la mezza maratona finale in 1 ora e 31 minuti.