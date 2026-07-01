Triathlon città di Lecco, la viabilità di domenica 5 luglio

Questo fine settimana la 25^ edizione, con un nuovo percorso

LECCO – Atteso per questa domenica 5 luglio l’ormai tradizionale Triathlon internazionale città di Lecco, organizzato dalla società sportiva dilettantistica Spartacus Triathlon Lecco, con alcune modifiche al percorso rispetto alle passate edizioni, che includerà un passaggio anche in località Rivabella.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 alle 14 in via alla Spiaggia civico 35 (area di sosta antistante il camping Rivabella), piazzale Delle Nazioni dal civico 3 al civico 11 (area di sosta) e in via Toscanini dal civico 19 all’area camper su ambo i lati.

Previsti, inoltre, il divieto di transito dalle 10 alle 14 in viale Brodolini (cavalcavia incluso), piazza Delle Nazioni, via alla Spiaggia, via Marinai D’Italia, via Overijse, via Toscanini e viale Don Ticozzi e il divieto di transito (anche pedonale) nella stessa fascia oraria lungo la pista ciclopedonale di Rivabella, nel tratto compreso tra via alla Spiaggia e via Toscanini.

Infine, sempre dalle 10 alle 14, è istituito il senso unico di marcia in via al Lago da via Gomes a via dell’Elettrochimica, con direzione via dell’Elettrochimica e in via dell’Elettrochimica, da via al Lago a via Overijse, con direzione via Overijase e percorrenza nella corsia di marcia lato sud.

Il provvedimento viabilistico è disponibile a questo collegamento. Maggiori informazioni sulla manifestazione su www.spartacusevents.com.