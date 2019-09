Triathlon, doppio titolo italiano in casa Bonacina a Sanremo

Michele e Carlotta, campioni italiani di cronometro a squadre.

54 formazioni maschili e 35 femminili in gara.

SANREMO – Due titoli in un sol colpo per i fratelli Bonacina, Michele e Carlotta hanno vinto ieri a Sanremo il titolo nazionale riservato agli Under 23 nel triathlon cronometro a squadre, 200m a nuoto, 6km in bici e 1km di corsa.

I due atleti lecchesi che gareggiano anche nelle gare di cosa con i colori dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, nel triathlon vestono i colori della Raschini Tri Pavese.

Il campionato italiano ha visto la partecipazione di 89 formazioni, 54 maschili e 35 femminili, 332 atleti complessivi, le squadre composte da un minimo di tre atleti fino ad un massimo di cinque con la classifica stilata all’arrivo del terzo componente della squadra.

Partenza delle squadre a cronometro con numerazione di partenza in base al rank della specialità sprint, la somma dei punti dei migliori tre atleti della stessa squadra servirà a stilare una classifica di merito in cui i punteggi migliori partiranno per ultimi.

Ai primi di settembre altre gare per i fratelli Bonacina.

Archiviata questa gara, occhi puntati sulla prossima. A Lignano Sabbiadoro la prossima settimana il prossimo impegno agonistico, sono in programma infatti i campionati italiani Assoluti e Under 23 di sprint.

Già al 1 settembre i due fratelli avevano ripreso l’attività agonistica dopo una pausa estiva, a Brescia il triathlon sprint con Michele che era uscito primo dalla frazione a nuoto, nella successiva frazione in bici dai tre iniziali si era formato un gruppetto di sei concorrenti, alla fine il 2° posto finale dopo la frazione di corsa anche se Michele non è del tutto soddisfatto della prova podistica.

Carlotta invece esce seconda dalla prima frazione a nuoto e poi si invola nelle successive frazioni prendendo il largo nella fase a piedi.

Esperienza internazionale per Carlotta.

Otto settembre con Carlotta in gara in Francia dove partecipa al Gran Prix con la Sardines Triathlon in prima divisione (che è la più forte delle tre divisioni), esce bene dall’acqua e in bici era col secondo gruppo, alla fine arriva il 22° posto conclusivo.