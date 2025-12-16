Triathlon. Grande prova di Alessandro Cazzaniga in Qatar

Quarto posto T100 Triathlon Age Group World Championship

“Molto emozionante rappresentare l’Italia” dichiara l’atleta

LECCO – Quarto posto assoluto per il lecchese Alessandro Cazzaniga (Valdigne Triathlon) nel T100 Triathlon Age Group World Championship in Qatar. L’atleta, convocato dalla nazionale azzurra, l’ha ottenuto nell’age group “20/24”.

Il risultato prende ulteriore valore pensando che erano circa mille atleti e atlete in gara, provenienti da quasi cento paesi.

La sfida qatariota si svolta su un percorso di 2 chilometri a nuoto, seguito da una frazione di 80 km in bicicletta e concluso da 18 chilometri di corsa. Uscito dall’acqua in settima posizione, Cazzaniga ha disputato un’ottima frazione in bicicletta, arrivando alla seconda transizione in quinta posizione. Nella corsa finale ha recuperato poi una ulteriore piazza, concludendo al quarto posto col tempo di 3:34:30.

“È stato molto emozionante e unico rappresentare l’Italia in questa competizione – dichiara il ventunenne – peccato non aver completato la rimonta finale ma il caldo ha giocato un ruolo negativo. Sono comunque contento del risultato ottenuto”.