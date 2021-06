Sabato sul lago di Garda la prima delle tre tappe italiane

Splendido 4° posto finale: “Sono contentissimo del risultato”

TOSCOLANO MADERNO – Entusiasmo alle stelle per la tappa italiana del circuito Xterra Europe di Triathlon Short Track, manifestazione legata alla specialità del triathlon che prevede un cammino di 14 tappe di cui tre in Italia: la prima quella che si è disputata sabato scorso a Toscolano Maderno (BS), la seconda in calendario il 18 luglio a Scanno (AQ) e la terza il 26 settembre a Molveno (TN) che assegnerà anche il titolo europeo.

Qualifiche al mattino per la griglia delle finali al pomeriggio

Bisognava spingere sin da subito in quando le partenze della finale avvenivano ogni 10” a gruppi di 5 atleti, e i tempi sommavano anche il distacco della partenza e quindi era importantissimo riuscire a partire davanti per non vedersi appesantito il crono finale dai secondi con cui si partiva di distacco dalla prima serie. Michele Bonacina nelle qualifiche della mattina ottiene il 6° tempo e sa già che al pomeriggio dovrà partire con uno svantaggio di 10”. Nonostante questo svantaggio iniziale, nei 400m nuotati in 6’01” esce per primo dall’acqua dopo aver rimontato i cinque atleti che lo precedevano, salito in sella alla mountain bike parte per il percorso di poco più di 7,5km che, essendo interamente in paese, aveva tante difficoltà artificiali da superare come tronchi, gimkane, dossi artificiali, salti, paraboliche, il tutto per rendere più spettacolare la frazione che prevedeva molti giri tra il pubblico festante pronto ad incitare i propri beniamini. 7km e 630m e Michele arriva dopo 18’13” cambiando in quarta posizione. Si parte con l’ultima frazione, 2km e 630 metri di corsa da concludere più velocemente possibile per cercare di superare gli avversari, 10’43” il suo tempo, 35’30” il crono finale, 4^ posizione mantenuta e grande soddisfazione del lecchese.

“Sono molto soddisfatto di come è andata questa gara, l’Xterra Short Track è un circuito di gare internazionali di triathlon fatto con la mountain bike. Sabato era la versione Short Track e quindi c’era una qualifica al mattino e le successive finali la sera, in base al tempo della qualifica del mattino prendevi posto nella griglia della finale come da regolamento Fitri. Partendo in gruppi di cinque e scaglionati di 10”, era molto importante partire più avanti possibile in quanto il tempo di distacco con cui iniziavi la finale, diventava reale alla fine e quindi se partivi dopo 1’ alla fine ti ritrovavi con un minuto in più sul tempo complessivo. Sono andato bene nelle qualifiche del mattino dove ho concluso al 6° posto e nella finale sono partito solo 10” dietro, ho ripreso subito i cinque che erano partiti 10” prima di me e sono uscito per primo dall’acqua. In bici al secondo giro mi hanno passato in due e non sono riuscito ad agganciarmi in quanto andavano molto forte, sul finale mi hanno preso anche altri due concorrenti, ma non gli ho mollati e nell’ultima frazione, quella a piedi, ho difeso il quarto posto. Sono contentissimo del risultato in quanto i primi tre sono nei primi dieci del ranking mondiale e concludere la gara dietro a loro per me è motivo di orgoglio e di gran soddisfazione. La gara è stata trasmessa in diretta Facebook e mi hanno seguito in tanti amici, adesso vedremo più avanti di fare anche la gara full con distanze maggiori”.