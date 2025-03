Triathlon. Michele Bonacina secondo alla XTERRA World Cup in Australia

Una straordinaria performance che lo conferma tra i protagonisti del triathlon off-road

“Durante la corsa ho dato il massimo per mantenere la posizione di testa”

AUSTRALIA – Grande prestazione di Michele Bonacina, triatleta élite originario di Dolzago, che ha conquistato il secondo posto assoluto nella gara Full Distance del XTERRA Asia-Pacific Championship, con un tempo di 2:27:29, dopo aver dominato la competizione fino agli ultimi chilometri.

La gara si è svolta sabato 29 marzo nel suggestivo Meelup Regional Park, con oltre mille atleti provenienti da 29 nazioni. Bonacina, grazie a una straordinaria frazione natatoria, è stato protagonista fin dai primi istanti.

“È stata una grande nuotata, c’era un po’ di corrente verso la spiaggia, ma ho cercato di spingere fin dall’inizio perché sapevo che c’erano alcuni bikers molto forti dietro di me. Ho dato il massimo in acqua senza andare completamente fuori giri – continua Michele Bonacina – Anche in bici ho cercato di fare lo stesso, spingere, ma restare controllato. Sapevo di avere buone gambe oggi”.

Bonacina commenta così la gara: “Durante la corsa ho dato il massimo per mantenere la posizione di testa. Sono uscito primo dal nuoto e dalla bici, ma poi ho cominciato a sentire un po’ di fatica. Nei primi 5 km di corsa ero ancora in testa, poi Jens mi ha raggiunto. Ho cercato di recuperare vicino alla spiaggia, ma era semplicemente troppo forte”.

“Questo è un posto davvero straordinario, subito dietro la spiaggia puoi camminare, pedalare, ammirare l’alba e affacciarti sull’oceano. È semplicemente mozzafiato” conclude Michele Bonacina.

Con questa performance, Bonacina si conferma tra i protagonisti della scena internazionale del triathlon off-road, offrendo ottimi segnali per la continuazione della XTERRA World Cup 2025.