Triathlon. Renato Dell’Oro nella top ten dell’Austria Xtrim

Nono posto assoluto per l’atleta della 3Life in 13h40′

Dell’Oro miglior atleta italiano della manifestazione

GRAZ – Ennesima impresa del triatleta lecchese Renato Dell’Oro. Il 44enne ha chiuso nella top ten dell’Austria Xtrim 2019, gara di triathlon estremo – 3.8 km di nuoto, 187 in bici e 44 di corsa – che si è svolta sabato 22 giugno 2019.

La gara è iniziata alle ore 4.30 del mattino nel fiume Miur: quasi quattro chilometri di cui la metà contro corrente. Uscito dall’acqua dopo poco più di un’ora, Dell’Oro ha inforcato la bicicletta per i quasi duecento chilometri su due ruote.

Al termine di un’ottima frazione in bici, recuperando qualche posizione rispetto al nuoto – Dell’Oro ha iniziato la parte di corsa in undicesima posizione assoluta. Nonostante le difficoltà nel tratto di corsa in montagna, soprattutto nella parte iniziale, Dell’Oro è riuscito a riprendersi nel finale e chiudere la gara in 13h40′, tempo buono per classificarsi al nono posto assoluto, primo tra gli italiani presenti.

La gara è stata vinta dal tedesco Sven Weidner col tempo di 12h 53′. Prima donna giunta al traguardo l’austriaca Barbara Tesar in 14h 8′.

“Questa doveva essere la mia ‘gara dell’anno’ – dichiara Dell’Oro – non sono stato perfetto, ma sono riuscito a dare tutto quello che avevo, mettendo a frutto tutta la fatica fatta per preparare un evento così impegnativo. Voglio ringraziare il mio ‘accompagnatore’ Paolo Carminati per il supporto che mi ha dato durante tutta la gara.”