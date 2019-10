Triathlon, Stefano Prandini 2° a Lanzarote e conquista il Mondiale in Nuova Zelanda

Stefano Prandini (3Life) 2° posto all’Ironman di Lanzarote

Il lecchese stacca il pass per i Mondiali 2020 che si terranno in Nuova Zelanda

LECCO – Condizioni meteo avverse sabato in occasione dell’Ironman 70.3 di Lanzarote, nelle Isole Canarie in Spagna, ma neanche il maltempo ha impedito al lecchese Stefano Prandini, portacolori della 3Life, di conquistare il secondo posto di categoria e assicurarsi la qualificazione ai Mondiali 2020 sulla distanza che si terranno a novembre dell’anno prossimo in Nuova Zelanda.

La gara prevedeva le tradizionali distanze di 1900 metri a nuoto, 90 chilometri ciclistici e mezza maratona finale a piedi, ma proprio a causa della situazione climatica, per garantire la massima sicurezza ai concorrenti, gli organizzatori hanno preferito annullare la prima frazione a nuoto. Stefano ha completato la gara in 4:08.30, risultando secondo tra gli M30, su un totale di 90 atleti provenienti da ogni parte del mondo, con il 28° posto maschile su ben 640. Per lui parziale nella prima frazione ciclistica di 2:33.40 e nella maratonina a piedi di 1:28.17.

“È stata dura! – Racconta Stefano – Il vento e il dislivello sia in bici che a piedi hanno reso la gara molto selettiva, quasi ad eliminazione. Dispiace perché hanno cancellato il nuoto appunto per le condizioni climatiche. Sono comunque soddisfatto della prestazione, grazie anche al supporto di mia moglie e dei miei bambini! Posso dire di aver “sentito” il tifo della fantastica 3Life. Da gennaio si inizierà a pensare alla Nuova Zelanda”.

In gara anche i coniugi Giuseppe Valli e Sarah Fumagalli. Giuseppe taglia il traguardo in 5:05.29, 24° tra i 98 M35 al via, e 181° maschile. La gara lo ha visto completare la prima frazione in 3:15.21 e la seconda in 1:42.41. In campo femminile Sarah si classifica ottava su undici tra le M30 in 5:43.43, 48^ su 111 nella classifica generale donne. Il suoi parziali: 3:33.58 e 2:00.15.