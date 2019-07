Tris di gare per la 3Life, Scandola e Tentori bene all’Ironman 70.3 di Jonkoping

LECCO – Tris di gare nel fine settimana per la 3Life. L’appuntamento più suggestivo era quello che in terra svedese ha visto protagonisti Luisa Scandola e Paolo Arturo Tentori, impegnati nell’Ironman 70.3 di Jonkoping sulle tradizionali distanze di 1900 metri a nuoto, 90 chilometri in bici e ultimi 21 Km a piedi.

Scandola taglia il traguardo in 5:29.54, con un ottimo 14° posto su 114 tra le F40-44, classificandosi 76^ su 569 in ambito femminile generale. Luisa nuota la prima frazione in 41.25, completando le due successive rispettivamente in 2:54.16 e 1:43.03. Tentori porta invece a termine la sua prova in 5:46.48, con il 796° posto maschile su un totale di 1556 al via, mentre a livello di categoria è 37° tra gli M55-59 su 97. Per lui frazioni completate nell’ordine in 35.26, 2:40.40 e 2:15.27.

Alcuni atleti, invece, erano impegnati all’Aronamen, gara sulle medesime distanze 70.3 andata in scena nella provincia di Novara. Anche in questo caso sono due gli atleti della 3Life al traguardo. Igor Quintini chiude in 5:17.33, 35° M2 e 146° su 330 a livello maschile. Igor completa la prima frazione in 43.13, la seconda in 2:46.45 e la terza in 1:43.33. Poco dietro arriva Francesco Alberti, 41° S4 e 177° maschile in 5:26.16. Questi i suoi parziali: 49.04, 2:53.08 e 1:37.03. Per la cronaca a vincere è stato lo svizzero Adriano Engelhardt in 4:02.21.

Un atleta anche alla Barro Sky Night, gara di corsa in montagna organizzata dal Zenithal Team. Percorso di 16 chilometri, completato da 182 atleti, con partenza e arrivo da Sala al Barro e dislivello di 1400 metri. Il più veloce di tutti è stato Lorenzo Beltrami dei Falchi Lecco, vincitore in 1:49.35. Per la 3Life Roberto De Paola corre in 3:17.24 con il 132° posto maschile.