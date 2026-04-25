Trofeo Adelfio Spreafico 2026: il racconto fotografico di un successo

Tutti gli atleti all’arrivo, la gara baby e le premiazioni
Ecco le gallerie fotografiche della splendida gara dei Falchi Lecco
LECCO – Una vera e propria festa sportiva baciata da un meteo splendido: lo sforzo organizzativo dei Falchi Lecco è stato premiato con una edizione 2026 del Trofeo Adelfio Spreafico davvero memorabile. La gara, come al solito, è stato un importante momento per ricordare l’amico Adelfio e per portare avanti il suo messaggio di solidarietà. Di seguito tutte le fotografie.
Gli atleti all’arrivo
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Premiazioni
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