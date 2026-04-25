Trofeo Adelfio Spreafico 2026, vincono Stefano Roncareggi e Martina Bilora

Sul podio maschile Sergio Bonaldi 2° e Danilo Brambilla 3°. Al femminile Francesca Colombo 2^ e Laura Basile 3^

Il presidente dei Falchi Lecco Filippo Ugolini: “Adelfio sarebbe fiero di noi, soprattutto per la grande collaborazione dimostrata da tutto il gruppo”

LECCO – Festa e sole ai Piani d’Erna per la 15^ edizione del Trofeo Adelfio Spreafico, la classica gara di corsa in montagna organizzata dai Falchi Lecco, che anche quest’anno ha richiamato una folta partecipazione di atleti e pubblico in una giornata dal clima pienamente primaverile. Il 25 aprile si è così trasformato in un appuntamento sportivo partecipato, accompagnato da una cornice di appassionati che hanno animato i Piani d’Erna.

Novità di rilievo per questa edizione il traguardo, fissato per la prima volta al bar Milani di Carlo Carletto Valsecchi e non più al Rifugio Marchett. Invariato invece il resto del percorso di gara che dopo la partenza fissata in zona partenza della funiva si è snodato come sempre passando per Costa, il rifugio Stoppani, quindi il Sentiero della Sponda, il Pizzo d’Erna (1375 metri), la stazione di arrivo della funivia, il Sentiero Natura, Fichi, quindi il passaggio al Rifugio Marchett e traguardo come anticipato in salita alla Trattoria Bar Milani.

Sul piano sportivo, in campo maschile si è imposto in volata Stefano Roncareggi (Sportiva Valbronese ASD) con il tempo di 47’54”, mentre tra le donne la vittoria è andata a Martina Bilora con il tempo di 59’24”. Completano il podio maschile Sergio Bonaldi (Lab4You) secondo con soli 6 centesimi di ritardo, e Danilo Brambilla (Falchi Lecco) terzo in 48′.31”.

Al femminile, secondo posto per Francesca Colombo con 1h01’50” e terzo per Laura Basile (Falchi Lecco) con 1h01’57”.

Alla partenza si sono presentati 270 runner, ai quali si sono aggiunti una trentina di partecipanti alla prova non competitiva, confermando il buon livello di adesione all’evento.

Sul fronte organizzativo, impegnati anche la Federazione Italiana Cronometristi di Lecco, il Soccorso Alpino della Stazione di Lecco e la Croce Rossa Italiana di Lecco, a supporto della sicurezza e della gestione della manifestazione. Ad accompagnare l’intero evento la voce inconfondibile di Gianlunca Cine Corti.

Nel pomeriggio spazio infine ai più giovani con la gara junior, che ha completato il programma della giornata all’insegna dello sport e della partecipazione.

“Abbiamo introdotto un nuovo tratto nel finale del percorso e con ogni probabilità lo confermeremo anche nei prossimi anni: è una scelta dettata da esigenze logistiche, ma rende anche la gara più divertente e al tempo stesso più impegnativa – spiega Filippo Ugolini presidente dei Falchi Lecco rigorosamente in gara con un rispettoso 41° posto – I numeri sono stati davvero importanti e le preiscrizioni hanno funzionato molto bene, alleggerendo le iscrizioni del mattino della gara. C’è ancora margine di miglioramento sulla gestione dei parcheggi, su cui lavoreremo in collaborazione con ITB.

Adelfio sarebbe fiero di noi, soprattutto per la grande collaborazione dimostrata da tutto il gruppo: un’organizzazione impeccabile che conferma ancora una volta quanto siamo uniti”.

Gara che come sempre ha anche un risvolto benefico, “Significativa la raccolta benefica, con circa 40 paia di scarpe usate donate ad Africa&Sport – continua Ugolini – Inoltre abbiamo sostenuto grazie anche agli sponsor e alla collaborazione con le associaizioni GIMS e a GABRB3″.

“La manifestazione continua a crescere sia nei numeri di partecipanti sia nella capacità di fare squadra” conclude Ugolini. Molto partecipata, infine, anche la gara dedicata ai più piccoli, ciliagina sulla torta di una fantastica giornata.

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