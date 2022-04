Trofeo Adelfio Spreafico: vincono Baldaccini al maschile e Brambilla al femminile

2° e 3° rispettivamente Luca Del Pero e Martir Lorenzo Rota; al femminile Laura Basile e Barbara Sangalli

Grande partecipazione all’appuntamento di corsa in montagna targato Falchi Lecco andato in scena in mattinata

LECCO – Alex Baldaccini (Gs Orobie) vince l’11° Trofeo Adelfio Spreafico di corsa in montagna chiudendo la sua gara col tempo di 33’37”1, al femminile si impone Martina Brambilla (Team Pasturo) col tempo di 43’36”6. Sul podio maschile con Baldaccini finiscono Luca Del Pero (Asd Falchi Lecco) secondo in 33’55”4 e Martir Lorenzo Rota (Hoka Karpos) terzo in 34’18”3. Sul podio femminile il secondo posto va a Laura Basile (Gefo k Team) e il terzo a Barbara Sangalli (As Premana). – CLASSIFICA GENERALE –

In una mattinata baciata dal sole si è svolto il tradizionale trofeo Adelfio Spreafico a.m. tornato dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia. Come sempre alla regia della kermesse sportiva il Gruppo dei Falchi di Lecco con circa 350 runner al via tra gara competitiva e non, con partenza per tutti sotto il piazzale della funivia di Erna in località Versasio e salita fino alla croce del Pizzo d’Erna lungo il sentiero 1 passando per la “sponda” per poi intraprendere la volata finale in discesa fino al rifugio Marchet, per un totale di 5,25 chilometri da fare tutti d’un fiato con un dislivello positivo di 790 metri. Ad accogliere gli atleti al traguardo un effervescente Gianluca Cine Corti speaker impeccabile.

In scena anche la gara dei più piccoli che si è svolta in prossimità dell’arrivo ai Piani d’Era, per una giornata perfetta non solo in termini meteo, che ha visto la partecipazione di un nutrito pubblico, con la festa che è proseguita con l’immancabile “terzo tempo”. Soddisfazione per tutto il gruppo dei Falchi supportato come sempre dal main sponsor Kapriol Morganti.