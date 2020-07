Trofeo “Anguria” a Bergamo, ottimi risultati dei lecchesi

Tre vittorie e otto podi totali dei lecchesi

Alessandro Rota vince i 110hs Juniores

BERGAMO – Con Bergamo Stars Atletica in regia, al campo sportivo comunale di via Delle Valli, si sono disputate le gare regionali open a cui hanno partecipato oltre 400 atleti, tra cui non è passata inosservata la presenza del carabiniere comasco, Fabrizio Sghembri che piazza ancora la sua zampata vincente nel triplo con 15,45m.

Dei lecchesi presenti si sono messi in evidenza gli ostacolisti grazie alla doppietta nei 110hs Juniores con Alessandro Rota a vincere in 14”75 davanti a Goho Diseysson secondo in 14”86, al 3° posto tra gli Allievi di Davide Colombo con 14”91. Nel salto in alto secondo posto per Diop Mory che vola sopra l’asticella posta ai 2,00m.

Due vittorie per gli Allievi Simone Buzzella che con 60,57m porta al successo la 100 Torri Pavia e per Federica Dozio della Virtus Calco che vince il peso con 14,31m aggiungendo quasi 1 metro al precedente primato personale, sui 400m gradini più bassi del podio per Federica Lega 2^ in 58”33 e Lisa Galluccio 3^ in 58”81.

Tutti i risultati degli altri lecchesi