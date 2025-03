Campionato Brianzolo: successi lecchesi con Sella, Moscato e Gilardi

Sesta e ultima prova a Carate Brianza

Sabato quasi 350 atleti in gara dagli Juniores fino ai Master

CARATE BRIANZA (MB) – Sabato scorso si è concluso il Campionato Brianzolo 2025 di corsa campestre, con la sesta e ultima prova organizzata dall’Asd Marciacaratesi che hanno messo in palio il “Trofeo Molteni” per la prima società classificata. Al via 342 atleti dagli Juniores fino ai Master.

Ben 174 nella prima gara dove vince ancora Roberto Pedroncelli (Atl Paratico) sei tappe e sei vittorie. Nella seconda gara vince lo Juniores Pietro Maggioni (Pol Besanese), mentre nella categoria femminile a vincere è stata Martina Ripamonti (Pol Team Brianza Lissone). Bene i lecchesi in gara: vincono Manuel Sella e Aurelio Moscato per la Polisportiva Cernuschese) e Daniela Gilardi per la Sev Valmadrera.

Tutti i podi dell’ultima gara