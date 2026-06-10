Trofeo Cesare Brambilla: successi per Tommaso Pirovano (300hs) e Cesare Tarchetti (60hs)

A Besana in Brianza la 6^ prova Ragazze/i, 5^ prova Cadette/i
Numeri record: 769 atleti nella categoria Ragazze/i, 1009 nella categoria Cadette/i, 1778 impegnati nel trofeo
BESANA IN BRIANZA (MB) – La Polisportiva Besanese, domenica scorsa, ha organizzato il Trofeo Cesare Brambilla, 6^ prova delle categorie Ragazze/i, 5^ prova delle categorie Cadette/i. Numeri enormi: ben 769 atleti nelle categorie Ragazze/i (2013/2014), 1009 atleti nei Cadette/i (2011/2012), ben 1778 atleti hanno gareggiato nella velocità, mezzofondo, ostacoli, salti e lanci.
Il miglior risultato è quello della Cadetta Natalia Olchowik (Polisportiva Circolo Giovanile Bresso) negli 80m con 9”99 ben 1.016 punti tabellare. Bene i due atleti della Merate Atletica Promoline capaci di vincere gli ostacoli: Cesare Tarchetti sui 60hs Ragazzi con 9”39 e Tommaso Pirovano sui 300hs Cadetti con 41”52 ha fatto segnare il nuovo primato personale a solo 18 centesimi per il minimo Italiano di categoria.
Tutti i risultati delle società di Lecco
- Merate Atletica Promoline
Ragazze/i
60m-101^ Dafne Arrigoni 9”17; 47^ Nicole Agostini 10”07.
60m-82° Lorenzo Milani 9”69.
60hs-12^ Alisia Gigli 10”76.
60hs-1° Cesare Tarchetti 9”39; 6° Lorenzo Beretta 10”07.
Salto in lungo-19^ Gemma Mircoli 3,93m; 47^ Vittoria Cornara 3,65m; 110^ Lisa Brogi 3,17m; 142^ Samanta Reolon 2,75m.
Salto in alto-18° Francesco Ricchiuti 1,28m; 20° Marco Morici Maccari 1,28m; 35° Mattia Ferrario 1,20m; 47° Lorenzo Milani 1,00m.
Getto del peso-15° Ayoud Ferjani 9,09m; 28° Mattia Ferrario 7,84m.
Vortex-23^ Greta Gordillo Vietti 28,79m; 37^ Giorgia Gilardi 23,79m; 44^ Gemma Mircoli 23,02m.
Cadette/i
80m-18^ Rebecca Bonfanti 10”70; 24^ Aurora Benedetta D’Alessio 10”76.
80m-10° Federico Leone Galmuzzi 9”77; 15° Tommaso Pirovano 9”86; 22° Matteo Stella 9”97; 57° Mattia Regazzoni 10”40;71° Leonardo Bonfanti 10”52; 147° Alessandro Francesco Russo 12”82.
1000m-105° Alessandro Francesco Russo 3’25”66.
300hs-1° Tommaso Pirovano 41”52.
Salto con l’asta-12^ Giulia Brambilla 2,00m.
Salto in lungo-18° Mattia Regazzoni 5,15m.
Salto in lungo-12° Matteo Stella 5,29m.
Lancio del disco-10° Giacomo Brivio 22,93m.
Getto del peso-21^ Agata Minunno 7,72m.
Getto del peso-7° Andrea Ripamonti 10,69m.
- Atletica 87 Oggiono
Ragazze/i
60m-21^ Giulia Straniero 8”95; 125^ Chiara Ripamonti 9”87; 145^ Mia Bottazzi 10”04.
60m-943° Luca Viganò 9”13; 4° Pietro Mauri 9”88; 125° Francesco Cesana 10”75.
60hs-55^ Giulia Redolfi 12”96.
Salto in lungo-109^ Giulia Redolfi 3,18m.
Salto in alto-18° Luca Viganò 1,28m; 28° Pietro Mauri 1,25m.
Vortex-68° Vittorio Muraca 9,80m.
Cadette/i
80m-40^ Irene Tavola 10”93; 84^ Sara Limonta 11”27; 172^ Maria Sacchi 11”95.
80m-52° Davide Gerosa 10”01; 71° Omar Bouchaddekh 10”59; 75° Leonardo Spreafico 10”54; 86° Mattia Sparacino 11”26; 90° Samuele Corti 10”74; 94° Fabio Redaelli 10”79; 103° Nicolò Perego 10”98; 111° Achille Monfrini 11”9; 114° Gabriele Paleari 11”15; 122° Stefano Cantù 11”36; 143° Mario Panzeri 12”32.
300hs-28^ Alice Farina 53”54.
1000m-10^ Domitilla Agostini 3’15”25.
1000m-31° Davide Spreafico 2’56”8.
Salto in lungo-28^ Sara Limonta 4,50m; 70^ Alice Farina 4,19m; 136^ Maria Sacchi 3,71m.
Salto in lungo-45° Fabio Redaelli 4,80m; 58° Omar Bouchaddekh 4,58m; 74° Gabriele Paleari 4,25m; 75° Achille Monfrini 4,22m; 78° Nicolò Perego 4,19m; 86° Mattia Sparacino 4’03m; 89° Stefano Cantù 3,84m; 98° Achille Riva 2,93m.
Lancio del disco-9^ Saffia Naciri 18,36m.
Lancio del disco-4° Davide Gerosa 28,21m.
Getto del peso-23^ Saffia Naciri 7,70m.
- Up Missaglia
Cadette/i
Getto del peso-40^ Agnese Penati 6,87m.
Getto del peso-6° Matteo Magni 11,47m.
Lancio del disco-5^ Giorgia Sala 22,32m.
Polisportiva Libertas Cernuschese:
Ragazze/i
60m-63^ Margherita Ghidorzi 9”33; 132^ Giorgia Mariani 10”87; 146^ Gaia Friguglietti 10”06;171^ Francesca Passavanti 10”32.
60hs-63^ Letizia Castagni 14”61.
Vortex-25^ Letizia Castagni 28,38m.
Salto in lungo-6^ Margherita Ghidorzi 4,10m; 101^ Gaia Friguglietti 3,28m; 103^ Francesca Passavanti 3,27m; 132^ Giorgia Mariani 2,97m.
Cadette/i
80m-36° Marino Salvi 10”11; 132° Gabriele Galati 11”71.
Salto in lungo-125^ Margherita Cammisa 3,82m.
Getto del peso-11^ Giulia Colombo 8,30m.
- Atletica Cassago
Ragazze/i
60m-7^ Martina Magni 8”62.
60hs-9^ Ginevra Papa 10”63.
Salto in lungo-11^ Nicole Barzaghi 4,02m.
Vortex-9^ Martina Bonacina 31,77m; 14^ Arianna Panzeri 31,00m.
Cadetti
300hs-28° Claudio Tagliaferri 48”89.
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