Trofeo Cesare Brambilla: successi per Tommaso Pirovano (300hs) e Cesare Tarchetti (60hs)

A Besana in Brianza la 6^ prova Ragazze/i, 5^ prova Cadette/i

Numeri record: 769 atleti nella categoria Ragazze/i, 1009 nella categoria Cadette/i, 1778 impegnati nel trofeo

BESANA IN BRIANZA (MB) – La Polisportiva Besanese, domenica scorsa, ha organizzato il Trofeo Cesare Brambilla, 6^ prova delle categorie Ragazze/i, 5^ prova delle categorie Cadette/i. Numeri enormi: ben 769 atleti nelle categorie Ragazze/i (2013/2014), 1009 atleti nei Cadette/i (2011/2012), ben 1778 atleti hanno gareggiato nella velocità, mezzofondo, ostacoli, salti e lanci.

Il miglior risultato è quello della Cadetta Natalia Olchowik (Polisportiva Circolo Giovanile Bresso) negli 80m con 9”99 ben 1.016 punti tabellare. Bene i due atleti della Merate Atletica Promoline capaci di vincere gli ostacoli: Cesare Tarchetti sui 60hs Ragazzi con 9”39 e Tommaso Pirovano sui 300hs Cadetti con 41”52 ha fatto segnare il nuovo primato personale a solo 18 centesimi per il minimo Italiano di categoria.

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