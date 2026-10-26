Trofeo Giovanni Volere: successi di Ginevra Piazza, Sofia Piazza, Matteo Sottocornola (Atletica Lecco) e Domitilla Agostini (Atletica 87 Oggiono)

Dagli Esordienti fino agli Assoluti oltre 200 atleti in gara per il trofeo
Sempre per i lecchesi secondo posto di Margherita Giudici e Federica Zardoni, terzo posto di Francesco Tentorio
OLTRONA SAN MAMETTE (CO)- Domenica mattina a Oltrona San Mamette (CO), si è corsa la XVII edizione del Trofeo Giovanni Volere, gara regionale di corsa su strada a cui hanno partecipato tutte le categoria, dagli Esordienti 4/6/8 fuori punteggio e classifica, agli Esordienti 10 fino ai Master.
Dieci vittorie, quattro per i lecchesi, partendo dalle Ragazze vince Ginevra Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), tra le Cadette vince Domitilla Agostini (Atletica 87 Oggiono), tra le Allieve Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), la gara conclusiva di 5km Assoluta maschile va a Mattia Sottocornola (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
Oltre alle vittorie individuali, bene anche il secondo posto di Margherita Giudici (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) tra le Allieve e di Federica Zardoni (Polisportiva Libertas Cernuschese) nella gara Assoluta, terzo posto per Francesco Tentorio (Merate Atletica Promoline) tra gli Allievi.
Oltre 200 atleti in gara per il trofeo, fuori punteggio e senza classifica i più piccoli della categoria Esordienti 4/6/8, negli Esordienti 10 hanno corso ben 45 atleti al maschile.
Tutti i vincitori delle gare e nella top ten dei lecchesi
- Esordienti f/m 10
1^ Benedetta Zelante (Us Oltronese).
1° Pietro Roccamo (Us Oltronese).
- Ragazze/i
1^ Ginevra Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 6^ Giulia Straniero (Atletica 87 Oggiono), 8^ Elisa Erma (Atletica 87 Oggiono).
1° Diego Salvi (Atletica Alto Lario), 6° Tommaso Cappoli (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 9° Davide Biffi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- Cadette/i
1^ Domitilla Agostini (Atletica 87 Oggiono).
1° Carlo Introzzi (Atletica Mariano Comense), 4° Malick Ouobon Taglini (Us Derviese), 5° Davide Spreafico (Atletica 87 Oggiono), 6° Nicolo Anghileri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 7° Tristan Lamperti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 9° Enea Barraja (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- Allieve/i
1^ Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Margherita Giudici (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
1° Alessandro Contessa (Atletica Alto Lario), 3° Francesco Tentorio (Merate Atletica Promoline), 6° Gabriele Mazzocchi (Merate Atletica Promoline), 9° Lorenzo Corti (Atletica 87 Oggiono).
- Assolute f/m
1^ Lisa Pagani (Cus Insubria Varese Como), 2^ Federica Zardoni (Polisportiva Libertas Cernuschese).
1° Mattia Sottocornola (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 6° Alessandro D’Abrusco (Merate Atletica Promoline), 7° Lorenzo Pozzoni (Polisportiva Libertas Cernuschese), 9° Manith Baruffini (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 10° Flavio Tornaghi (Merate Atletica Promoline).
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