Trofeo Giovanni Volere: successi di Ginevra Piazza, Sofia Piazza, Matteo Sottocornola (Atletica Lecco) e Domitilla Agostini (Atletica 87 Oggiono)

Dagli Esordienti fino agli Assoluti oltre 200 atleti in gara per il trofeo

Sempre per i lecchesi secondo posto di Margherita Giudici e Federica Zardoni, terzo posto di Francesco Tentorio

OLTRONA SAN MAMETTE (CO)- Domenica mattina a Oltrona San Mamette (CO), si è corsa la XVII edizione del Trofeo Giovanni Volere, gara regionale di corsa su strada a cui hanno partecipato tutte le categoria, dagli Esordienti 4/6/8 fuori punteggio e classifica, agli Esordienti 10 fino ai Master.

Dieci vittorie, quattro per i lecchesi, partendo dalle Ragazze vince Ginevra Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), tra le Cadette vince Domitilla Agostini (Atletica 87 Oggiono), tra le Allieve Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), la gara conclusiva di 5km Assoluta maschile va a Mattia Sottocornola (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

Oltre alle vittorie individuali, bene anche il secondo posto di Margherita Giudici (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) tra le Allieve e di Federica Zardoni (Polisportiva Libertas Cernuschese) nella gara Assoluta, terzo posto per Francesco Tentorio (Merate Atletica Promoline) tra gli Allievi.

Oltre 200 atleti in gara per il trofeo, fuori punteggio e senza classifica i più piccoli della categoria Esordienti 4/6/8, negli Esordienti 10 hanno corso ben 45 atleti al maschile.

Tutti i vincitori delle gare e nella top ten dei lecchesi