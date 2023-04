Trofeo Gioventù Lariana, 757 atleti dagli Esordienti ai Cadetti per la prima prova

Miglior risultato (1023 punti) per Gemma De Capitani (Up Missaglia) sugli 80hs in 11”93

CANTU’ (CO) – Buona la prima per il Trofeo Gioventù Lariana con la prova d’avvio organizzata dall’As Canturina. Ben 757 atleti in gara, 80hs/100hs, 300m, 1000m, lungo, triplo per i Cadetti/e, 60m, Vortex, peso e alto Ragazzi/e, 50hs, 600m e vortex per gli Esordienti m/f.

Miglior risultato è quello di Gemma De Capitani della Up Missaglia con ben 1023 punti negli 80hs in 11”93 per le Cadette. Bene anche Martina Bettoni dell’Atl Riccardi Milano 1946 nei 300m in 41”19 con 971 punti.

Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 9.564 punti e Atl Triangolo Lariano con 9.522 le due migliori società nella prima giornata

Sono 42 punti dividono l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 9.564 punti rispetto al Triangolo Lariano con 9.522 punti; al terzo posto il Merate Atletica Promoline con 8.892 punti, le altre lecchesi nella top ten sono al 5° posto l’Unione Sportiva Missaglia con 8.269 punti, al 6° posto la Polisportiva Mandello con 7.968 punti e al 9° posto la Polisportiva Libertas Cernuschese con 5.812 punti.

Negli Esordienti con 1.750 punti (35 atleti, per ognuno 50 punti) vince l’Atl Rovellasca, al 2° posto l’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 850 punti, al 3° posto Us San Maurizio con 800 punti, le altre lecchesi concludono al 5° posto Atl Cassago con 800 punti, al 6° posto Merate Atl Promoline 750 punti, al 7° posto Atl 87 Oggiono con 650 punti, all’8° posto Pol Mandello con 650 punti, al 13° posto Up Missaglia con 500 punti.

Tutti i podi per ogni gara dagli Esordienti fino ai Cadetti