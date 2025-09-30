Trofeo Gioventù Lariana, l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni vince la classifica finale

A Rovellasca 11^ e ultima prova, successo di giornata per l’Us Albatse
Tante società in gara, oltre a quelle del comitato Como/Lecco, presenti quelle di Bergamo, Cremona, Milano, Novara, Sondrio e Varese
ROVELLASCA (CO) – Domenica scorsa, organizzato dall’Atletica Rovellasca, dopo 11 prove si è concluso il Trofeo Gioventù Lariana. Dagli Esordienti fino ai Cadetti, ci sono stati ben 506 risultati, 40 società in gara non solo quelle del nostro comitato Como/Lecco (21 società) ma anche quelle di Bergamo (4 società), Cremona (2 società), Milano (5 società), Novara (1 società), Sondrio (1 società), Varese (6 società).
Nell’ultima prova vince l’Us Albatese con 12.515 punti, a meno di 300 punti l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 12.519 punti, terzo posto per i padroni di casa dell’Atletica Rovellasca con 11.111 punti. Il trofeo finale va all’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 82.578 punti, al secondo posto l’Us Albatese con 77.920 punti, chiude il podio il Triangolo Lariano con 77.557 punti.
Individualmente i migliori risultati sono quelli della categoria Cadetti: Lucio Arienti (Up Missaglia) vince i 100hs con 13”83 nuovo primato personale abbassato di 14 centesimi e vale ben 908 punti tabellare, Greta Lentini (Riccardi Academy) vince gli 80hs con 12”55, per lei ben 898 punti tabellare.
Quattro vittorie per i lecchesi, tutte nella categoria Cadette/i. Sui 300m vincono Domitilla Citterio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 43”59 nuovo primato personale abbassato di ben 95 centesimi, Lucio Arienti (Up Missaglia) vince i 300m con 38”17 nuovo primato personale migliorato di 63 centesimi, Nicolò Tacchinardi (Merate Atletica Promoline) vince il triplo con 12,12m; Martino Brambilla (Up Missaglia) vince il lancio del giavellotto con 35,12m nuovo primato personale, ben 6 metri e 5 centimetri in più.
Tutti i podi delle gare di Rovellasca
- Ragazze/i
60m-1^ Martina Sesana 8”36 (Riccardi Academy), 2^ Adrienne Bellù 8”53 (Gs Bernatese), 3^ Gaia D’Alberto 8”73 (Lieto Colle).
60m-1° Elia Fischietti 7”76 (Polisportiva Intercomunale), 2° Riccardo Ruggeri 7”95 (Riccardi Academy), 3° Diego Tartaglione 8”00 (Riccardi Academy).
1000m-1^ Beatrice Proserpio 3’22”94 (Atletica Vis Giussano), 2^ Arianna Novati 3’24”06 (Cantù Atletica), 3^ Zoe Beccaria 3’24”63 (Cus Insubria Varese Como).
1000m-1° Marco Blasigh 3’18”68 (Atletica Vis Giussano), 2° Santiago Tomas Pagani 3’20”05 (Lieto Colle), 3° Davide Spreafico 3’20”44 (Atletica 87 Oggiono).
Salto in lungo-1^ Adrienne Bellù 4,24m (Gs Bernatese), 2^ Emma Guerra 4,22m (Atletica Rovellasca), 3^ Aurora Maria Curir 4,19m (Up Missaglia).
Salto in alto-1° Mattia D’Alberto 1,48m (Lieto Colle), 2° Elia Fischietti 1,46m (Polisportiva Intercomunale), 3° Federico Leone Galmuzzi 1,40m (Merate Atletica Promoline).
Vortex-1^ Valentina Campi 36,99m (Atletica Rovellasca), 2^ Amelie Scurria 36,37m (Polisportiva Mandello), 3^ Beatrice Spreafico 32,85m (Polisportiva Mandello).
Getto del peso 2kg-1° Carlo Clerici 15,01m (Atletica Rovellasca), 2° Riccardo Ruggiero (Riccardi Academy), 3° Niccolò Traversone 10,31m (Us San Maurizio).
- Cadette/i
80hs-1^ Greta Lentini 12”55 (Riccardi Academy), 2^ Maria Amalia Geffrey 12”86 (Up Missaglia), 3^ Elisa Pagani 13”00 (Atletica La Fornace).
100hs-1° Lucio Arienti 13”83 (Up Missaglia), 2° Gheorghe Riccardo Giovanelli 14”18 (Atletica Estrada), 3° Houzayfa Sogne 14”48 (Atletica Triangolo Lariano).
300m-1^ Domitilla Citterio 43”59 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Maria Amalia Jeffrey 43”79 (Up Missaglia), 3^ Eleonora Frantuma 44”04 (Atletica Triangolo Lariano).
300m-1° Lucio Arienti 38”17 (Up Missaglia), 2° Cristian Bosini 38”37 (Ag Comense), 3° Leo Raimondi 39”00 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
2000m-1^ Matilde Casera 6’58”72 (Atletica Riccardi 1946), 2^ Sofia Seresini 7’07”70 (Atletica Estrada), 3^ Francesca Burgassi 7’26”11 (Lieto Colle).
2000m-1° Gabriele Sola 6’11”41 (Pro Patria Busto Arsizio), 2° Matteo Sandionigi 6’16”57 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3° Simone Pappalardo 6’23”04 (Pro Patria Busto Arsizio).
Salto in alto-1^ Yasmine Gouem 1,49m (Team Alto Lambro), 2^ Giulia Colombo 1,46m (Polisportiva Libertas Cernuschese), 3^ Serena Viganò 1,46m (Team Alto Lambro).
Salto triplo-1° Nicolò Tacchinardi 12,12m (Merate Atletica Promoline, 2° Houzayfa Sogne 11,98m (Atletica Triangolo Lariano), 3° Jacopo Rizzi 10,79m (Us Albatese).
Getto del pes3kg-1^ Giulia Santamaria 9,64m (Atletica Triangolo Lariano), 2^ Viola Sala 8,76m (Polisportiva Libertas Cernuschese), 3^ Giorgia Sala 8,45m (Up Missaglia).
Lancio del giavellotto 600gr-1° Martino Brambilla 35,12m (Up Missaglia), 2° Silvio Baldo 33,93m (Polisportiva Intercomunale), 3° Davide Gerosa 32,09m (Atletica 87 Oggiono).
- Il podio di giornata e tutte le società lecchesi
1^ Us Albatese 12.515 punti, 2^ Atletica Lecco Colombo Costruzioni 12.259 punti, 3^ Atletica Rovellasca 11.111 punti, 6^ Up Missaglia 10.069 punti, 7^ Polisportiva Mandello 8.284 punti, 8^ Atletica 87 Oggiono 8.175 punti, 9° Merate Atletica Promoline 7.979 punti, 21^ Polisportiva Libertas Cernuschese 3.190 punti, 36^ Spartacus Triathlonlecco 507 punti.