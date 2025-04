Trofeo Gioventù Lariana, l’Atletica Lecco è quarta dopo la 3^ prova

Domenica scorsa a Como ha vinto l’Ag Comense, l’Atletica Triangolo Lariano guida la classifica

In gara le categorie Ragazze/i e Cadette/i, sette vittorie per i lecchesi

COMO – Domenica mattina a Como, organizzata dall’Us Abatese, si è svolta la 3^ giornata del Trofeo Gioventù Lariana. L’Ag Comense vince la classifica di giornata con 12.329 punti, bene i giallo blu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni secondi con 11.438 punti, chiude il podio l’Atletica Triangolo Lariano con 11.344 punti.

Nove le tappe in programma, dopo 3 giornate l’Atletica Triangolo Lariano è sempre in testa con 30.623 punti, al secondo posto l’Us Albatese con 27.656 punti, al terzo posto l’Atl Rovellasca con 26.499 punti, l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni al 4° posto con 26.168 punti, 7° posto per l’Atl 87 Oggiono con 20.508 punti, 8° posto per l’Up Missaglia con 20.063 punti, 12° posto per la Polisportiva Mandello con 14.642 punti, 13° posto il Gs Virtus Calco con 14.541 punti, 16° posto per l’Atletica Cassago con 11.023 punti, 18° posto per la Polisportiva Libertas Cernuschese con 7.729 punti, 20° posto per l’Atletica Merate Promoline con 5.668 punti, al 23° posto per la Polisportiva Bellano con 2.715 punti, al 25° posto l’Us Derviese con 1.222 punti, al 26° posto del Cs Cortenova con 854 punti.

Sette successi per i lecchesi: nei 1000m Ragazze/i vince Domitilla Agostini (Atl 87 Oggiono) col tempo di 3’25”75, al maschile vince ancora l’Atl 87 Oggiono con Davide Spreafico col tempo di 3’15”39; nella categoria Cadette/i successi negli ostacoli, negli 80hs oro di Anna Villa (Merate Atletica Promoline) col tempo di 13”34, nei 100hs vince Lucio Arienti (Up Missaglia) col tempo di 14”83. Nei Cadette/i salto in alto vince Linda Galbusera (Gs Virtus Calco) con la misura di 1,53m, al maschile vince Davide Bassi (Merate Atletica Promoline) con la misura di 1,76m. Matteo Sandionigi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince nei 2000m (Atl Lecco Colombo Costruzioni) col tempo di 6’19”70.

Tutti i podi delle gare a Como

Ragazze/i

60m-1^ Adrienne Bellù 8”53 (Gs Bernatese), 2^ Noemi Lorefici 8”72 (GP Santi Nuova Olonio), 3^ Vittoria Panzeri 8£81 (Us San Maurizio).

60m-1° Elia Fischietti 7”96 (Pol Intercomunale), 2° Gregorio Paggi 8”50 (Gp Santi Nuova Olonio), 3° Pietro Raul Piuri 8”60 (Atl Rovellasca).

1000m-1^ Domitilla Agostini 3’25”76 (Atl 87 Oggiono); 2^ Arianna Novati 3’27”47 (Cantù Atletica), 3^ Greta Lucia Castelnuovo 3’28”29 (Us Albatese).

1000m-1° Davide Spreafico 3’15”39 (Atl 87 Oggiono), 2° Teodor Prilipceanu 3’15”66 (Ag Comense), 3° Claudio Tagliaferri 3’15”75 (Atl Cassago).

Peso-1^ Anna Zanleone 10,02m (Us Albatese), 2^ Nicole Vitullo 8,95m (Atl Cassago), 3^ Ginevra Villa 8,55m (Atl Cassago).

Vortex-1° William Luccisano 53,51m (CantùAtletica), 2° Andrea Orlando 51,84m (Us Oltronese), 3° Elia Wolfang Rapisardi 49,30m (Sesto 76)

80hs-1^ Anna Villa 13”34 (Merate Atl Promoline), 2^ Chiara Panzeri 13”38 (Atl 87 Oggiono), 3^ Domitilla Citterio 13”84 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

100hs-1° Lucio Arienti 14”83 (Up Missaglia), 2° Jonny De Simone 14”85 (Ag Comense), 3° Davide Bassi 15”03 (Merate Atl Promoline).

300m-1^ Martina Scheps 42”48 (Atl Arcisate), 2^ Maissara Iwena 42”87 (Cs Cortenova), 3^ Eleonora Frantuma 44”27 (Atl Triangolo Lariano).

300m-1° Federico Mazzola37”38 (Atl Arcisate), 2° Guido Testa 38”11 (Ag Comense), 3° Gianpaolo Ngoan Santoru 38”45 (Atl Gavirate).

1200sp-1^ Giulia Gattoni 4’20”53 (Ag Comense), 2^ Viola Marchesi 4’26”87 (Atl Triangolo Lariano), 3^ Chiara Panzeri 4’31”80 (Atl 87 Oggiono).

1200sp-1° Mattia Baronio 3’37”26 (Cus Brescia), 2° Francesco Tentorio 3’53”77 (Merate Atl Promoline), 3° Gioele Castelli 3’56”8 (Atl Tradate).

2000m-1^ Martina Ragni 7’12”53 (Atl Alto Lario), 2^ Argentina Necchi 7’24”85 (Atl Alto Lario), 3^ Alessia Colombo 7’41”00 (Pol Mandello).

2000m-1° Matteo Sandionigi 6’19”70 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Carlo Introzzi 6’35”40 (Atl Mariano Comense), 3° Andrea Camagni 6’38”52 (Cantù Atletica).

Salto in alto-1^ Linda Galbusera 1,53m (Gs Virtus Calco), 2^ Yasmine Gouem 1,51m (Team Alto Lambro), 3^ Anna Riva 1,46m (Pol Mandello).

Salto in alto-1° Davide Bassi 1,76m (Atl Merate Promoline), 2° Matteo Nicora 1,70m (Atl Malnate), 3° Dawins Ratti 1,68m (Atl la Fornace).

Salto triplo-1^ Eleonora Frantuma 10,15m (Atl Triangolo Lariano), 2^ Ambra Maya Magnani 10,12m (Atl Gavirate), 3^ Nicole Fusaro 9,89m (Atl Osa Saronno Libertas).

Salto lungo-1° Giulio Bassola 5,96m (Atl Gavirate), 2° Dawis Ratti 5,92m (Atl la Fornace), 3° Christian Limonta 5,66m (Atl Triangolo Lariano).

Getto del peso-1^ Gaia Baron 9,06m (Daini Carate Brianza), 2^ Anna Colella 7,53m (Ag Comense), 3^ Chiara Onofri 7,27m (Atl Alto Lario).

Lancio del giavellotto-1° Enea Valli 45,19m (Atl Malnate, 2° Oscar Zajc 38,06m (Lieto Colle), 3° Davide Esposito 35,36m (Team Alto Lambro).