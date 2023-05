Trofeo Gioventù Lariana, l’Atletica Lecco vince anche la seconda giornata

Ottimo secondo posto di giornata per la Polisportiva Mandello

Migliori punteggi sui 300hs per Carola Belli con 44’02” e ben 1122 punti e Gemma De Capitani con 45”59 e 1012 punti

COMO – Atleti in pista sabato scorso per la 2^ giornata del Trofeo Gioventù Lariana. 327 atleti per la categoria Cadette/i e 241 per la categoria Ragazze/i. La categoria Cadetti/e ha gareggiato negli 80m, 2000m, 300hs, salto in alto maschile e femminile, il peso femminile e il lancio del disco maschile; nella categoria Ragazzi/e hanno gareggiato nei 60hs e nei 1000m.

Nella seconda giornata vince ancora l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 12.152 punti, al secondo posto la Pol Mandello con 11.673 punti e 3° posto per l’Us Albatese con 11.619 punti. Le altre società lecchesi: 4° posto Gs Virtus Calco con 9.840 punti, 9° posto Atl 87 Oggiono con 7.000 punti, 11° posto Merate Atl Promoline con 6.636 punti, 12° posto Pol Lib Cernuschese con 5.996 punti, 14° posto Up Missaglia con 5.153 punti, 20° posto Atl Cassago 2.119 punti, 22° posto Team Pasturo con 1.763 punti e 27° posto Pol Bellano Galperti Group con 449 punti. Nel trofeo progressivo al 1° posto con 22.571 punti c’è l’Atl Lecco Colombo Costruzioni, al 2° posto con 21.490 punti l’Atl Triangolo Lariano e al 3° posto con 20.291 punti la Pol Mandello.

Gran bella gara nei 300hs Cadette: Carola Belli vince per l’Atl Gavirate con 44”09 e ben 1.122 punti, al secondo posto Gemma De Capitani dell’Up Missaglia anche lei sopra il muro dei 1000 punti e con 45”59 conclude a 1.012 punti.

Tutti i podi per ogni gara

Cadette

80m: 1^ Gaia Galluzzo 10”61 (Atl Malnate), 2^ Maitè Cappelletti 10”71 (Us Albatese), 3^ Rebecca Dario 10”74 (Atl Malnate).

2000m: 1^ Elisa Burgassi 7’12”15 (Liete Colle), 2^ Francesca Franchi 7’30”88 (Osg Guanzate), 3^ Marianna Zelante 7’39”73 (Pol Intercomunale).

300hs: 1^ Carola Belli 44”09 (Atl Gavirate), 2^ Gemma De Capitani 45”59 (Up Missaglia), 3^ Giorgia Trunfio 47”16 (Atl Cairate).

Salto in alto: 1^ Carola Monetti 1,49m (Atl Malnate), 2^ Maitè Cappelletti 1,46m (Us Albatese), 3^ Matilde Beretta 1,46m (Gs Virtus Calco).

Getto del Peso: 1^ Beatrice Gaia Luongo 9,57m (Atl Ravellasca), 2^ Beatrice Ferin 8,74m (Gs Virtus Calco), 3^ Giulia Anderbegani 8,67m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Cadetti

80m: 1° Francesco Davanzio 9”70 (Gs Bernatese), 2° Gabriele Vago 9”78 (Atl Rovellasca), 3° Filippo Vedana 9”82 (Merate Atl Promoline).

2000m: 1° Giordano Contigiani 6’24”16 (Gs Bernatese), 2° Diego Rossetti 6’25”75 (Atl Triangolo Lariano), 3° Federico Forni 6’25”87 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

300hs: 1° Alessandro Di Donato 50”75 (Atl Cairate), 2° Filippo Vedana 52”27 (Merate Atl Promoline), 3° Andrea Basso 43”78 (Lieto Colle).

Salto in alto: 1° Gabriele Ciappesoni 1,78m (Pol Mandello), 2° Riccardo Paris 1,66m (Merate Atl Promoline), 3° Simone Ballabio 1,61m (Daini Carate Brianza).

Lancio del disco: 1° Pietro Cesana 29,39m (Pol Mandello), 2° Aaron Sorbellini 24,57m (Us San Maurizio), 3° Edoardo Riva 22,63m (Ag Comense).

Ragazze

60hs: 1^ Anna Riva 9”94 (Pol Mandello), 2^ Serena Viganò 10”39 Team Alto Lambro), 3^ Greta Beatrice 10”56 (Ag Comense).

1000m: 1^ Sofia Piazza 3’20”79 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Francesca Burgassi 3’22”6 (Lieto Colle), 3^ Martina Ragni 3’29”77 (Atletica Alto Lario).

Ragazzi

60hs: 1° Leo Raimondi 9”96 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Riccardo Galbusera 10”7 (Gs Virtus Calco), 3° Filippo Panzeri 10”14 (Merate Atl Promoline).

1000m: 1° Lorenzo Guido 3’09”48 (Team Pasturo), 2° Rayan El Azzouzi 3’11”52 (la Recastello Radici Group), 3° Gioele Castelli 3’14”6 (Atl Tradate).