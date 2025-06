Trofeo Gioventù Lariana, nella 9^ giornata l’Atletica Lecco chiude seconda

Vincono Sofia Piazza (1000m), Anna Riva (80hs), Maria Amalia Jeffrey (300m) e Riccardo Galbusera (salto in alto)

LECCO – Sabato pomeriggio, organizzate dall’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, gare di atletica categoria Cadette/i, valide per la 9^ prova del Trofeo Gioventù Lariana. Tra le società vince l’Athletic Club Villasanta con 11.449 punti, l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni al secondo posto con 10.348 punti, chiude il podio alla Ag Comense con 9.998 punti. Altre due società lecchese nel top ten, al 7° posto l’Up Missaglia con 8.498 punti e l’Atletica 87 Oggiono al 10° posto con 4,421 punti.

Quattro vittorie individuali per i nostri atleti lecchesi: Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) sui 1000m col tempo di 3’02”13 nuovo primato personale abbassando il suo tempo di 4”32, nuovo primato sociale e a soli 13 centesimi per il minimo dei Campionati Italiani di categoria, miglior misura tabellare con 930 punti. Anna Riva (Polisportiva Mandello) negli 80hs col tempo di 13”05 nuovo primato personale abbassando il suo tempo di 25 centesimi. Maria Amalie Jeffrey (Up Missaglia) sui 300m col tempo di 42”33, nuovo primato personale abbassato di 39 centesimi. Riccardo Galbusera (Gs Virtus Calco) nel salto in alto con 1,82m nuovo primato personale aumentato di 4 centimetri.

Tutti i podi

80hs-1^ Anna Riva 13”05 (Pol Mandello), 2^ Maria Amalia Jeffrey 13”23 (Up Missaglia), 3^ Giulia Skenderaj 13”53 (Ag Comense).

100hs-1° Jonny De Simone 14”43 (Ag Comense), 2° Houzayfa Sogne 14”91 (Atl Triangolo Lariano), 3° Lucio Arienti 14”94 (Up Missaglia).

300m-1^ Maria Amalia Jeffrey 42”33 (Up Missaglai), 2^ Eleonora Frantuma 43”84 (Atl Triangolo Lariano), 3^ Viola Meyer 44”66 (Athletic Club Villasanta).

300m-1° Giulio Testa 37”12 (Ag Comense), 2° Houzayfa Sogne 37”67 (Atl Triangolo Lariano), 3° Christian Limonta 38”81 (Atl Triangolo Lariano).

80m-1^ Anna Colella 10”67 (Ag Comense), 2^ Ilaria Patanè 10”77 (P.B-M. Bovisio Masciago), 2^ Eleonora Frantuma 10”77 (Atl Triangolo Lariano).

80m-1° Christian Limonta 9”50 (Atl Triangolo Lariano), 2° Loris Rigamonti 9”71 (Team Alto Lambro), 3° Alessandro Barlascini 9”78 (Atletica Andromeda).

1000m-1^ Sofia Piazza 3’02”13 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Francesca Morabito 3’04”49 (Pro-Sport Running Academy), 3^ Silvia Boga 3’04”58 (P.B.M. Bovisio Masciago).

1000m-1° Leonardo Maggi 2’41”62 (La Felice), 2° Lorenzo D’Apolito 2’41”92 (Atl Limbiate), 3° Francesco Lollo 2’44”80 (P.B. M. Bovisio Masciago).

Salto con l’asta-1^ Giulia Verderio 2,30m (Atheltic Club Villasanta).

Sato con l’asta-1° Pedro Mondonico 2,90m (Atheltic Club Villasanta), Jacopo Dotti 2,50m (Ag Comense).

Salto in lungo-1^ Anna Colella 4,93m (Ag Comense), 2^ Yasmine Gouem 4,76m (Team Alto Lambro), 3^ Elena Gianola 4,61m (Pol Mandello).

Salto in alto-1° Riccardo Galbusera 1,82m (Gs Virtus Calco), 2° Luca Brivio 1,62m (Up Missaglia), 3° Alessandro Oldani 1,60m (Ag Comense).

Lancio del martello-1^ Emma Barlocco 35,84m (Us Sangiorgese), 2^ Virginia Mangiarotti 34,62m (Milano Atletica), 3^ Giorgia Sala 32,81m (Up Missaglia).

Lancio del martello-1° Jacopo Dotti 33,25m (Ag Comense), 2° Lorenzo Galimberti 23,93m (Us San Maurizio), 3° Elia Omati 23,30m (Up Missaglia).

Getto del peso-1^ Viola Morelli 10,32m (Nuova Atletica Astro), 2^ Giulia Santamaria 9,66m (Atl Triangolo Lariano), 3^ Viola Sala 8,85m (Pol Libertas Cernuschese).

Getto del peso-1° Gabriele Marchisio 10,55m (Nuova Atletica Astro), 2° Luca Girola 9,49m (Ag Comense), 3° Pietro Bosisio 8,92m (Atl Triangolo Lariano).

Assolute

Salto triplo-1^ Federica Maggi 11,26m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Martina Ravasio 11,04m (Up Missaglia), 3^ Gaia Bordon 10,51m (Pro Sesto Atl Cernusco).

Allievi

Salto in alto-1° Gabriele Ciappesoni 1,80m (Atl Lecco Colombo Costrzuioni), 2° Davide Meneghini 1.60m (Team Alto Lambro), 3° Alessandro Airoldi 1,50m (Pol Libertas Cernuschese).