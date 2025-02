Trofeo Lanfritto-Maggioni, il Lieto Colle vince anche la 2^ prova

Secondi i padroni di casa del Gs Bernatese, terza l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Nelle categorie in gara per il trofeo, vincono i lecchesi Marcello Saini, Chiara Arrigoni, Mirco Pellizzaro, Sofia Piazza e Rayan El Azzouzi.

CASNATE CON BERNATE – Domenica mattina a Casnate con Bernate 2^ prova del Trofeo Lanfritto-Maggioni di corsa campestre. In gara dagli Esordienti 5/8 (fuori punteggio) con ben 241 piccoli atleti e 94 atleti Assoluti. Per il trofeo hanno corso dagli Esordienti 10 fino ai Cadetti con ben 409 atleti, in totale una bella giornata di festa con quasi 750 atleti.

Lieto Colle vince ancora la classifica di società con ben 789 punti, i padroni di casa del Gs Bernatese secondi con 551 punti, chiude il podio l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 464 punti. Bene la Polisportiva Mandello al 4° posto con 421 punti. Le altre società lecchesi: 6° posto per l’Atletica Cassago con 399 punti, 11° posto per l’Atl 87 Oggiono con 359 punti, 13° posto per Merate Atletica Promoline con 295 punti, 16° posto per l’Up Missaglia con 212 punti.

Molto bene gli atleti delle società lecchesi: vincono Marcello Saini (Up Missaglia) tra gli Esordienti 10, Chiara Arrigoni (Cs Cortenova) tra le Ragazze, Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova) tra i Ragazzi, Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) tra le Cadette, Rayan El Azzouzi (Team Pasturo) tra i Cadetti. Nelle gare Assolute vincono Giulia Armagno (Atl Arcisate) tra le Allieve, Giordano Contigiani (Gs Bernatese) tra gli Allievi, Deborah Oberle (Cus Insubria Varese Como) e Andrea Casati (Merate Atl Promoline) per le due gare Assolute per il cross corto.

Domenica 9 marzo si concluderà la prima fase del trofeo a Erba. La gara sarà valida per il 48° Trofeo Maria Agnese Ciceri. Prima gli Esordienti dagli Esordienti 5/8/10, successivamente le staffette 3x1000m dalle Ragazze fino ai Cadetti, a seguire le due gare Assolute del cross corto.

Tutti i vincitori e i lecchesi nella top ten

Esordienti 10 f

1^ Lucia Rusconi (Pol Colverde), 3^ Alice Riva (Pol Mandello), 4^ Sophie Sala (Pol Mandello), 5^ Giulia Barzaghi (Atl Cassago), 6^ Matilde Piloni (Osa Org Sportiva Alpinisti), 10^ Emma Ceschel (Atl Cassago).

1^ Lucia Rusconi (Pol Colverde), 3^ Alice Riva (Pol Mandello), 4^ Sophie Sala (Pol Mandello), 5^ Giulia Barzaghi (Atl Cassago), 6^ Matilde Piloni (Osa Org Sportiva Alpinisti), 10^ Emma Ceschel (Atl Cassago). Esordienti m

1° Marcello Saini (Up Missaglia), 4° Matteo Pezzuolo (Up Missaglia), 5° Leonardo Milani (Pol Mandello), 6° Diego Formenti (Merate Atl Promoline), 9° Gabriele Mancino (Atl Cassago).

1° Marcello Saini (Up Missaglia), 4° Matteo Pezzuolo (Up Missaglia), 5° Leonardo Milani (Pol Mandello), 6° Diego Formenti (Merate Atl Promoline), 9° Gabriele Mancino (Atl Cassago). Ragazze

1^ Chiara Arrigoni (Cs Cortenova), 4^ Domitilla Agostini (Atl 87 Oggiono), 6^ Greta Tagliaferri (Premana), 7^ Matilde Spano (Cs Cortenova).

1^ Chiara Arrigoni (Cs Cortenova), 4^ Domitilla Agostini (Atl 87 Oggiono), 6^ Greta Tagliaferri (Premana), 7^ Matilde Spano (Cs Cortenova). Ragazzi

1° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 2° Davide Spreafico (Atl 87 Oggiono), 9° Claudio Tagliaferri (Atl Cassago), 10° Nicolò Perego (Atl 87 Oggiono).

1° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 2° Davide Spreafico (Atl 87 Oggiono), 9° Claudio Tagliaferri (Atl Cassago), 10° Nicolò Perego (Atl 87 Oggiono). Cadette

1^ Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 4^ Anna Riva (Pol Mandello), 6^ Vanessa Andreotti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9^ Alessia Colombo (Pol Mandello).

1^ Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 4^ Anna Riva (Pol Mandello), 6^ Vanessa Andreotti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9^ Alessia Colombo (Pol Mandello). Cadetti

1^ Rayan El Azzouzi (Team Pasturo), 2° Matteo Sandionigi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Nicola Spano (Cs Cortenova), 4° Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova), 10° Francesco Tentorio (Merate Atl Promoline).

1^ Rayan El Azzouzi (Team Pasturo), 2° Matteo Sandionigi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Nicola Spano (Cs Cortenova), 4° Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova), 10° Francesco Tentorio (Merate Atl Promoline). Allieve

1^ Giulia Armagno (Atl Arcisate), 7^ Giulia Scaccabarozzi (Merate Atl Promoline).

1^ Giulia Armagno (Atl Arcisate), 7^ Giulia Scaccabarozzi (Merate Atl Promoline). Allievi

1° Giordano Contigiani (Gs Bernatese), 4° Tommaso Maria Pozzoli (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6° Luca Farina (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10° Gabriele Mazzocchi (Merate Atl Promoline).

1° Giordano Contigiani (Gs Bernatese), 4° Tommaso Maria Pozzoli (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6° Luca Farina (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10° Gabriele Mazzocchi (Merate Atl Promoline). J/P/S femminile

1^ Deborah Oberle (Cus Insubria Varese Lecco), 7^ Clarissa Boleso (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 8^ Elena Brenna (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10^ Elisa Pozzoni (Pol Libertas Cernuschese).

1^ Deborah Oberle (Cus Insubria Varese Lecco), 7^ Clarissa Boleso (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 8^ Elena Brenna (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10^ Elisa Pozzoni (Pol Libertas Cernuschese). J/P/S maschile

1° Andrea Casati (Merate Atl Promoline), 2° Tommaso Farina (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5° Stefano Colombo (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6° Alessandro Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 8° Alessandro D’Abrusco (Merate Atl Promoline), 9° Stefano Butti (Osa Org Sportiva Alpinisti), 10° Flavio Tornaghi (Merate Atl Promoline).