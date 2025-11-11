Trofeo Lanfritto-Maggioni: il Lieto Colle vince la quarta prova

Bene l’Atletica 87 Oggiono al secondo posto
Atletica Lecco Colombo Costruzioni 4° posto, Cs Cortenova 6° posto
COLVERDE (CO) – Domenica mattina, organizzato dal Lieto Colle nella località Parè presso Cava Barella, è ripartito con la quarta prova il Trofeo Lanfritto-Maggioni biennale consecutivo di corsa campestre. Nel 2024 Lieto Colle aveva vinto la 19^ edizione, per il 2025 mancano solo due prove (una può essere scartata).
Domenica scorsa Lieto Colle ha vinto con ben 1156 punti e va al totale progressivo con ben 2298 punti, al secondo posto Atletica 87 Oggiono con 553 punti (totale progressivo 1470 punti), al terzo posto Gs Bernatese con 495 punti (totale progressivo 1622 punti), al quarto posto Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 493 punti (totale progressivo 1560 punti), al quinto posto Us San Maurizio con 485 punti (totale progressivo con 1074 punti), al sesto posto Cs Cortenova con 462 punti (totale progressivo con 1371 punti). Nella top ten di domenica seguono al settimo posto l’Atletica Alto Lario con 343 punti, all’ottavo posto l’Atletica Mariano Comense con 292 punti, al nono posto Cantù Atletica con 272 punti, al decimo posto con Merate Atletica Promoline con 237 punti.
Oltre 700 atleti dagli Esordienti 5 fino ai Master
Al via ben 278 piccoli atleti delle categorie Esordienti 5/8, 379 atleti dalle Categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti in gara per il Trofeo Lanfritto Maggioni, 73 atleti delle categorie Assolute partendo dagli Allievi fino ai Master per un cross corto.
Per quanto riguarda i lecchesi, per il trofeo, vince Simone Bergamini (Team Pasturo) la categoria Esordienti, Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova) vince tra i Ragazzi, Rayan El Azzouzi (Team Pasturo) vince tra i Cadetti, vittoria per l’Allieva Marianna Chiappa (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nel cross corto.
Ad Albiolo il 23 novembre, organizzata dalla Polisportiva Intercomunale, ci sarà la quinta prova del trofeo (Esordienti 5/8/10, Ragazzi, Cadetti, Assoluti), a chiudere la sesta e ultima prova il 30 novembre organizzata dalla Polisportiva Cernuschese a Cernusco Lombardone (Esordienti 5/8/10, Ragazzi, Cadetti, Assoluti), gare valide per il Campionato Provinciale dai Ragazzi fino a tutte le categorie Master.
Tutti i vincitori a Colverde e i lecchesi nei primi 10
- Esordienti 10 f/m
1^ Lucia Rusconi (Polisportiva Colverde), 6^ Sophie Sala (Polisportiva Mandello), 7^ Mia Colombo (Cs Cortenova), 10^ Matilde Piloni (Osa Org Sportiva Alpinisti)
1° Simone Bergamini (Team Pasturo), 4° Gabriele Mancino (Atletica Cassago), 5° Matteo Pezzuolo (Up Missaglia), 8° Carlo Valsecchi (Team Pasturo).
- Ragazze/i
1^ Alice Chicco (Gs Bernatese), 3^ Domitilla Agostini (Atletica 87 Oggiono), 6^ Chiara Arrigoni (Cs Cortenova), 7^ Alice Farina (Atletica 87 Oggiono), 8^ Giulia Straniero (Atletica 87 Oggiono).
1° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 4° Claudio Tagliaferri (Atletica Cassago), 5° Davide Spreafico (Atletica 87 Oggiono), 7° Edoardo Comini Rovinolo (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 8° Leonardo Bonfanti (Merate Atletica Promoline).
- Cadette/i
Martina Ragni (Atletica Alto Lario), 3^ Vanessa Andreotti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
1° Rayan El Azzouzy (Team Pasturo), 2° Nicola Spano (Cs Cortenova), 3° Rayane Matrane (Cs Cortenova), 4° Oscar Gianola (Premana).
- Allieve/i
1^ Marianna Chiappa (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 3^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 4^ Gaia Rigamonti (Us San Maurizio), 5^ Arianna Buzzoni (Cs Cortenova), 7^ Alessia Ruzza (Cs Cortenova), 8^ Serena Gianola (Premana).
1° Diego Rossetti (Atletica Triangolo Lariano), 5° Gabriele Mazzocchi (Merate Atletica Promoline).
- Assolute/i
1^ Deborah Oberle (Cus Insubria Varese Como), 4^ Camilla Valsecchi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 5^ Clarissa Boleso (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 10^ Elisa Pozzoli (Polisportiva Libertas Cernuschese).
1° Stefano Roncareggi (Atletica Triangolo Lariano), 3° Flavio Tornaghi (Merate Atletica Promoline), 4° Juri Marelli (Osa Org Sportiva Alpinisti), 6° Stefano Butti (Osa Org Sportiva Alpinisti), 7° Alessandro D’Abbrusco (Merate Atletica Promoline), 8° Pietro Grecchi (Polisportiva Libertas Cernuschese), 10° Alessandro Meda (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- Master M55+
1° Raffaele Lombella (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 25° Massimiliano Spano (Cs Cortenova), 3° Giuseppe Bovino (Polisportiva Pagnona), 4° Lino Marelli (Osa Org Sportiva Alpinisti).