Trofeo Lanfritto Maggioni, l’As Premana fa saltare gli equilibri

Premana stacca il Cs Cortenova e si avvia alla vittoria

A Menaggio la quarta e penultima giornata del trofeo

MENAGGIO – Avevano viaggiato pressoché appaiate le due compagini, il Cs Cortenova partito in testa alla prima giornata di Guanzate ma con Premana che già alla seconda giornata di Albate si era portato in testa. Parziale equilibrio alla terza giornata di Erba e le due formazioni separate in classifica da soli 13 punti.

Ora, dopo la quarta e penultima giornata che si è disputata domenica mattina a Menaggio, i giochi sono fatti e a Cernusco Lombardone domenica 24 novembre solo un eventuale passo falso del Premana potrebbe consegnare la vittoria finale alle avversarie.

Sono stati ben 1431 i punti dei rappresentanti premanesi presenti in gran numero, 812 i punti ottenuti invece dai valsassinesi, ora il totale dopo 4 giornate vede saldamente in testa Premana con 3617 punti seguita da Cortenova a 2958, dalla San Maurizio a 2232. A completare la top ten ci sono ancora le lecchesi As Merate Atletica Promoline al 4° posto con 1927 punti seguita dalla Virtus Calco 5^ con 1681, dall’Us Derviese 8^ con 1145 e dalla Pol Libertas Cernuschese 9^ con 1007.

Classifica finale stilata su 4 delle cinque prove a disposizione

Per la classifica finale si terranno in considerazione i quattro punteggi migliori su cinque a disposizione ma con l’obbligo di partecipazione alla prova conclusiva di Cernusco Lombardone, società dove gareggiavano i due atleti tragicamente periti a metà degli anni 70 durante un allenamento.

268 atleti in gara per il trofeo

Sono state 22 le società che hanno portato i loro atleti a gareggiare a Menaggio con l’Atletica Centro Lario in regia, 268 in gara a partire dalla categoria Esordienti sino alla Cadetti, a cui si sono aggiunti 73 partecipanti alle gare Assolute di cross corto con tutte le categorie dagli Allievi in su , raggruppati in un’unica competizione.

Individualmente sfiorano l’en plein le società lecchesi

Sei categorie e quattro successi per i nostri, 18 podi e ben 12 sono stati occupati dai rappresentanti lecchesi. Partendo dalla categoria Esordienti femminile, sono quattro le lecchesi ai primi posti: Gemma De Capitani vince per l’UP Missaglia e precede la terna del Cortenova composta da Denise Mascheri, Caterina Ciacci e Sara Acquistapace.

Nella pari categoria maschile Andrea Benedetti del Cortenova a precedere Francesco Gianola del Premana con Alessandro Vitali del Cortenova al 4° posto e poi ben 5 rappresentanti del Premana.

Passando alle Ragazze, Alessia Acquistapace del Cortenova precede Anna Tornaghi della Merate Atl Promoline, appena giù dal podio Aurora Combi del Cortenova 4^ e Sara Ciappesoni del Mandello 5^.

Sfugge la vittoria tra i ragazzi che devono accontentarsi dei posti restanti sul podio, Mirko Briccalli 2° per Missaglia e Alessandro Locatelli 3° per Merate, subito dietro il compagno di squadra Claudio Di Rosolini 4° e Oscar Luigi Pomoni del Premana 5°. Passando alle Cadette, al 2° posto Marta La Diga per la Virtus Calco, mentre al maschile si registra la doppietta lecchese con Martino Arlati del Merate su Giulio Acquistapace del Cortenova.

Cross Assoluti a Deborah Oberle e Matteo Geninazza

Per il Gs Bernatese, mette tutte dietro Deborah Oberle che vince in 11’09”, alle sue spalle per l’Atl Mariano Comense, Giulia Collico in 11’27” e Sofia Bonanomi della Merate Atl Promoline in 11’30”, a seguire nelle primissime posizioni Martina Bilora del gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi 4^ in 11’31”, Erika Simonetta della Cantù Atletica 5^ in 12’10”, Aurora Invernizzi del Premana 6^ in 112’34” e Federica Ardizzoia dei Falchi Lecco 7^ in 12’38”.

Per il Cus Pro Patria Milano è Matteo Geninazza a vincere il cross maschile con 12’48”, alle sue spalle Massimiliano De Bernardi per l’Atl Pidaggia 1528 che arriva in 12’58” e a completare il podio Riccardo Ghillioni del Triangolo Lariano in 13’16” , a seguire nei primissimi posti al 4° Giovanni Di Dio per la Virtus Calco 4° in 13’17”, per l’Atl lecco Colombo Costruzioni al 5° posto Simone Bossetti con lo stesso tempo, sempre del Lecco al 9° posto Jonut Puiu in 13’42”.