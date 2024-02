Trofeo Lanfritto-Maggioni: Lieto Colle prende il volo, l’Atletica Lecco insegue

Al termine della seconda prova del trofeo quasi 500 punti in meno per i gialloblu lecchesi

Ad Albate quasi 500 atleti in gara dagli Esordienti 10 fino ai Cadetti, in gara anche gli Esordienti 5/8 fuori punteggio e gli Assoluti

ALBATE (CO) – Domenica scorsa si è svolta la 2^ prova del Trofeo Lanfritto-Maggioni organizzata dall’Us Albatese con il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Como. Ben 490 atleti in gara dagli Esordienti 10 fino ai Cadetti, oltre 200 atleti fuori punteggio negli Esordienti 5/8 e 100 atleti Assoluti. Medaglie per tutti, nel trofeo premiati i primi 5 classificati con pacco gara e medaglie, pacco gara e medaglia anche ai 5 Assoluti e ai primi 3 dei Master.

Lieto Colle prende il volo, 1714 punti dopo due giornate, Atletica Lecco Colombo Costruzioni rimane a 1248 punti, Atl Cassago tiene il podio con 976 punti. Le altre lecchesi: al 6° posto Atl 87 Oggiono con 810 punti, al 7° posto Merate Atl Promoline con 733 punti, all’8° posto Cs Cortenova con 680 punti, al 9° posto Up Missaglia con 678 punti, al 10° posto Premana con 676 punti, al 13° posto Team Pasturo con 617 punti, al 14° posto Pol Mandello con 606 punti, al 23° posto Gs Virtus Calco con 236 punti, al 24° posto la Pol Libertas Cernuschese con 208 punti e al 31° posto Us Derviese con 20 punti.

Sofia Piazza vince nelle Cadette e Nicolò Mandelli negli Esordienti

Due vittorie per i lecchesi, Nicolò Mandelli (Team Pasturo) vince per gli Esordienti, Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni) vince per le Cadette.

Il 18 febbraio 3^ prova a Casnate con Bernate

Il 18 febbraio si gareggerà per la 3^ prova del trofeo, al via solamente gli Esordienti 10, fuori punteggio gli Esordienti 5/8 e un cross corto per gli Assoluti. Dai Ragazzi ai Cadetti, invece, la prova sarà valida per il campionato provinciale a staffetta 3x1000m.

Tutti i vincitori e i migliori lecchesi nella top ten

Esordienti: 1^ Beatrice Proserpio (Atl Mariano Comense), 2^ Yasmin El Azzouzi (Team Pasturo), 3^ Nicole Barzaghi (Atl Cassago), 4^ Marta Amadini (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5^ Ginevra Papa (Atl Cassago), 7ˆGiulia Straniero (Atl 87 Oggiono).

Esordienti: 1° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 5° Marcello Saini (Up Missaglia), 6° Thomas Gallina (Up Missaglia), 7° Federico Fumagalli (Atl Cassago).

Ragazze: 1^ Martina Ragni (Atl Alto Lario), 6^ Dimitilla Citterio (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7^ Chiara Panzeri (Atl 87 Oggiono), 8^ Domitilla Agostini (Atl 87 Oggiono), 10^ Greta Tagliaferri (Premana).

Ragazzi: 1° Mattia Bassi (Lieto Colle), 2° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 6° Lucio Arienti (Up Missaglia), 9° Tristan Lamperti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10° Luca Pani (Up Missaglia).

Cadette: 1° Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7^ Anna Riva (Pol Mandello), 9^ Vanessa Andreotti (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Cadetti: 1° Giordano Contigiani (Gs Bernatese), 2° Nicola Spano (Cs Cortenova), 4° Federico Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5° Matteo Tenderini (Premana), 6° Daniele Arlati (Merate Atl Promoline), 7° Andor Riccardo Longoni (Cs Cortenova), 8° Matteo Sandionigi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9° Marco Fazzini (Premana).

Le altre gare degli Assoluti

Allieve: 1^ Lisa Pagani (Cus Insubria Varese-Como), 3^ Francesca Passoni (Merate Atl Promoline), 4^ Dorotea Usuelli (Pol Lib Cernuschese).

Allievi: 1° Francesco Gianola (Premana), 2° Federico Orlandi (Team Pasturo), 4° Lorenzo Trincavalli (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5° Nicola Dedivittis (Team Pasturo), 6° Davide Cappello (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 8° Alessandro Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9° Lorenzo Pozzoni (Pol Lib Cernuschese), 10° Manith Baruffini (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Assolute: 1^ Deborah Oberle (Cus Insubria Varese Como), 2^ Marta Crippa (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Camilla Valsecchi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 4^ Elisa Pozzoni (Pol Lib Cernuschese), 8^ Chiara Cavallerano (Pol Lib Cernuschese).

Assoluti: 1° Luca Olivieri (Atl Mariano Comense), 6° Juri Marelli (Osa Org Sportivi Alpinisti), 7° Alessandro D’Abbrusco (Merate Atl Promoline), 8° Edoardo Usuelli (Pol LIb Cernuschese), 9° Mauro Gianola (Premana).

Master: 1° Nadia Acquistapace (Cs Cortenova), 3^ Sabrina Invernizzi (Cs Cortenova).

Master: 1° Massimiliano De Bernardi (Atl Alto Lario), 2° Gianni Codega (Cs Cortenova), 3° Giovanni Gianola (Premana), 5° Giovanni Codega (Cs Cortenova), 6° Massimiliano Spano (Cs Cortenova), 7° Massimiliano Meroni (Team Pasturo), 10° Stefano Casati (Falchi Lecco).