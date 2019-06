Trofeo OMP Perego, la Virtus Calco prende il largo

Terza giornata e non cambia il copione: Calco imprendibile

BERNAREGGIO – Cambia la sede delle gare ma non cambia il risultato finale, tre giornate e altrettante vittorie della Virtus Calco che si dimostra una vera corazzata.

Domenica, a Bernareggio, sono stati 27159 i punti dei brianzoli, troppi per tutti a partire dalla Pol Bellano che ha provato a contrastarne il dominio nelle prime due prove ma nella terza con 16301 si deve guardare le spalle dal Team Pasturo che chiude il podio di giornata con 14892.

Dopo tre prove si lotta solo per il gradino più basso del podio

A una sola giornata dal termine del campionato provinciale griffato Centro Sportivo Italiano, i giochi sono fatti e salvo clamorose sorprese la Virtus Calco metterà il suo nome per la 10^ volta consecutiva nell’albo d‘oro.

Si lotta solo per la conquista del gradino più basso del podio, se Calco grazie ai suoi 90 punti giornata può considerarsi la vincitrice di questa edizione, lo stesso vale per il secondo posto con la Polisportiva Bellano che con 81 punti guarda con tranquillità le altre pretendenti al podio finale. La lotta è solo per il terzo gradino col Team Pasturo che con 68 punti precede l’Atl Erba che di punti ne ha 66.

Dopo la pausa estiva si ritorna in pista per l’ultima prova

Quarta ed ultima giornata di questo primo trofeo sponsorizzato da OMP Perego, sarà il 22 settembre anche se la sede non è ancora stata decisa, si aspetta l’evolversi della situazione per i lavori di rifacimento della pista del centro sportivo comunale del Bione.