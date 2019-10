Trofeo Vanoni. Falchi e Colombo Costruzioni tra i protagonisti

Trofeo Vanoni, 62^ edizione col gotha della corsa nazionale

150 terne classificate nella staffetta delle foglie morte

MORBEGNO – Con tutti gli azzurri presenti, chiamati a una verifica di condizione in vista dei prossimi campionati mondiali di Vila De Angostura (argentina) del 15/16 novembre, la 62^ edizione del Trofeo Vanoni, staffetta a tre componenti che negli anni ha visto al via i migliori interpreti della corsa in montagna nazionale e internazionale, ha offerto una giornata di spettacolo puro agli appassionati accorsi numerosi.

Atl. Valle Brembana, Atl. Valli Bergamasche Leffe e Francia a giocarsi la vittoria

Alla fine è doppietta per i colori orobici con l’Atl Valle Brembana campioni italiani in carica che confermano la loro leadership e con Alex Baldaccini, Francesco Puppi e Nadir Cavagna tagliano vittoriosi il traguardo in 1h31’21” lasciando dietro l’Atl Valli Bergamasche Leffe che arriva in 1h31’34”. A dire il vero all’ultimo cambio il divario era di 2’30” ma il terzo frazionista della Valle Brembana ha controllato pensando più a tenere la posizione piuttosto che al tempo anche perché Morbegno era una tappa di passaggio in ottica mondiali e quindi meglio correre pochi rischi soprattutto nella discesa finale che, come vedremo più avanti, ha fatto una “vittima” importante per i colori lecchesi. A completare il podio la formazione d’oltralpe che arriva in 1h31’37”.

Falchi Lecco e Atl Lecco Colombo Costruzioni tra i protagonisti

Ripetendo la buona prestazione dello scorso anno, la terna dei Falchi di Lecco chiude 8^, sesta tra le italiane in gara, ma il risultato poteva essere ancora migliore. Luca Del Pero con 31’14” passa il testimone a Paolo Bonanomi in 6^ posizione, peccato per il lecchese vittima di un infortunio in discesa che lo costringe a concludere la frazione zoppicando in 34’43” scivolando in 11^ posizione. Lorenzo Beltrami con 31’14” riporta la squadra nella top ten e con 1h37’00” si prende l’8^ posizione finale. Bene anche la seconda formazione dei Falchi che, con Danilo Brambilla, Carlo Ratti e Filippo Ugolini, centra un onorevole 12° posto in 1h40’21”, subito dietro al 15° posto la terna giallo blu dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni Mattia Sottocornola, Andrea Rota e Giovanni Dedivittis che impiegano 1h40’50”. Nelle prime 25 staffette (150 totali) concludono anche Premana col 19° posto ottenuto da Dionigi Gianola, Luigi Pomoni e Mattia Gianola in1h42’14” e il Ca Lizzoli col 25° posto in 1h44’47” ottenuto da Adriano Ticozzelli, Filippo Curtoni e Luca Lizzoli.

Le altre staffette lecchesi

33^ Falchi Lecco C 1h47’03” (Simone Turrisi, Costantino Simonetta , Davide Perego), 36^ Gsa Cometa A 1h47’45” (Thomas Gusmeo, Marco Castelnuovo, Moreno Sala), 40^ Pol Pagnona A 1h48’55” (Matteo Pandiani, Claudio Tagliaferri, Davide Greppi), 43^ Falchi Lecco D 1h49’50” (Dritan Driza, Andrea Grilli, Paolo Beria), 47^ Falchi Lecco E 1h51’07” (Giacomo Mainetti, Andrea Biassoni, Michele Valsecchi), 49^ Gsa Cometa B 1h51’27” (Stefano Boghi, Francesco Tagliabue, Andrea Della Rovere), 52^ Ca Lizzoli B 1h52’33” (Fausto Iobizzi, Fausto Lizzoli, Matteo Zugnoni), 58^ Premana B 1h56’57” (Domenico Gianola, Diego Pomoni, Enzo Gianola), 61^ Pol Pagnona D 1h57’37” (Italo Conti, Gianbattista Muttoni, Pietro Riva), 70^ Pol Pagnona C 2h01’25” (Andrea Rosa, Stefan Goretti, Fabio Buttera), 75^ Pol Pagnona B 2h02’14” (Matteo Riva, Daniele Tagliaferri, Gianni Codega), 78^ Falchi Lecco F 2h 03’13” (Carlo Bisogno, Marcello Nicoletti, Marco Tavola), 86^ Premana C 2h04’55” (Luca Gianola, Nicola Gianola, Matteo Gianola), 91^ Falchi Lecco G 2h06’11” (Gianluca Maggioni, Stefano Dellungo, Sergio Bernasconi), 92^ Gsa Cometa C 2h06’18” (Gionata Girgi, Angelo Galli, Danilo Deicas), 110^ Ca Lizzoli C 2h12’22” (Stefano Arrigoni, Efisio Bassu, Giacomino Lizzoli), 116^ Pol Pagnona E 2h14’40” (Giuseppe Bovino, Nello Pandiani, Fabio Festorazzi), 121^ Pol Pagnona F 2h18’49” (Maurizio Gandin, Marino Tagliaferri, Nilo Fazzini), 141^ Ca Lizzoli D 2h30’31” (Marco Freddi, Efrem Lizzoli, Dario Aliprandi).

Kenia, protagonista al femminile con Wambui Lucy Murigi

Le staffette sono state precedute dalla gara femminile individuale, anche qua tutta la nazionale azzurra era schierata al via. A mettere tutte d’accordo ci ha pensato la keniota Wambui Lucy Murigi che chiude in 21’16” precedendo l’inglese Sarah Mc Cormack seconda in 21’23” e la francese Elise Poncet che completa il podio in 21’28”. Delle nostre molto bene l’azzurrina Elisa Pastorelli dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni che chiude al 15° posto in 24’23” seconda tra le Juniores, Martina Brambilla per la Vam Race che chiude al 18° posto in 24’39” e Deborah Benedetti per il Team Pasturo è al 25° posto in 25’34”.

Le altre lecchesi al traguardo

32^ Martina Bilora 27’40” (Escursionisti Falchi Olginatesi), 34^ Alice Picco 27’53” (Falchi Lecco), 44^ Laura Basile 28’28” (Cs Cortenova), 45^ Lara Rizzi 28’37” (Premana), 48^ Federica Ardizzoia 29’35” (Falchi Lecco), 50^ Elisabetta Arrigoni 30’01” (Cs Cortenova), 55^ Elena Rusconi 30’39” (Cs Cortenova), 109^ Silvia Locatelli 41’02” (Falchi Lecco), 110^ Gabriella Artusi 42’05” (Pol Pagnona).