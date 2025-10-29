Trofeo Vanoni: la staffetta dell’Osa Valmadrera al 10° posto tra le donne

A Morbegno vincono la Gran Bretagna e l’Atletica Alta Valtellina

Tra i migliori tempi individuali quelli di Martina Bilora (9° posto) e Andrea Elia (12° posto)

MORBEGNO (SO) – Domenica il Gs Csi Morbegno ha organizzato il Trofeo Vanoni, gara internazionale a staffetta, 42^ edizione al femminile (squadre composte da due atlete), 68^ edizione al maschile (squadre composte da tre atleti). Al via ben 237 staffette, 648 atleti, più le gare del Minivanoni con 432 atleti.

Nella staffetta femminile a vincere è stata la coppia Elisa Sortini-Emily Grace Collinge dell’Atletica Alta Valtellina con 45’10”8, niente da fare per le slovene Lucija Kroc-Clara Mocnik argento con 45’44”5, chiudono il podio le due atlete della Gran Bretagna-Snowdon Race Team, Nancy Scotti-Eve Pannone con 46’09”6, a meno di 2” le azzurre Beatrice Bianchi-Alice Gaggi (La Recastello Radici Group) con 46’11”2.

Otto staffette delle società lecchesi, chiude la top ten la Osa Org Sportiva Alpinisti 10^ con Irene Giroli–Sara Toloni con 50’04”8; la coppia dei Falchi Lecco Francesca Colombo–Aurora Bosia 11^ con 50’36”5. Al 22° posto i Falchi Lecco B con 55’25”5, al 23° posto Cs Cortenova con 56’47”7, al 32° posto Premana con 58’35”4, al 38° posto Pol Pagnona con 1h00’53”2, al 44° posto Ca Lizzoli con 1h04’14”8, al 62° posto Pol Pagnona con1h18’04”6.

Il miglior tempo individuale è stato quello di Emily Grace Collinge (in passato aveva vinto il Campionato Europeo e argento nel Campionato Mondiale) con 21’46”2, per quanto riguarda le lecchesi entro le prime 50 troviamo: Martina Bilora (9^) 23’40”0, Irene Girola (22^) 24’51”5, Francesca Colombo (25^) 25’01”5, Sara Toloni (26^) 25’13”2, Aurora Bosia (29^) 25’35”, Martina Parenti (33^) 26’12”2, Alessia Bergamini (36^) 26’27”4.

Al maschile vince la Gran Bretagna-Carnethy Hill Racing (Matthew Knowles-Finn Lydon-Finlay Todd) con 1h31’20”, al secondo posto la Recastello Radici Group (Isacco Costa-Andrea Elia-Luca Magri) con 1h31’51”8, chiude il podio Valchiese (Alberto Vender-Luca Merli-Gabriel Bazzoli) con 1h32’36”3. Sei staffette straniere nelle prime 10, il miglior risultato dei lecchesi è quello dei Falchi Lecco (Danilo Brambilla-Davide Perego-Paolo Bonanomi) 17° posto con 1h40’21”7, sempre della stessa società (Stefano Tavola-Eros Radaelli-Nicola Castellazzi) è al 23° posto con 1h41’32”3. Nei 30 ci sono ancora l’Osa Org Sportiva Alpinisti (Stefano Villa-Moreno Bolis-Dario Rigonelli) 28° con 1h44’47”4 e ancora i Falchi Lecco (Simone Gilardi-Alex Scalzi-Luigi Pomoni) 30° posto con 1h45’28”5. Presenti anche due atleti di Premana, Paolo e Dionigi Gianola (Us Malonno) 15° posto con 1h39’50”9.

Sono state ben 20 staffette lecchesi: al 35° posto 1h47’07”8 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), al 41° posto 1h49’19”9 (Ca Lizzoli), al 50° posto 1h51’36”5 (Osa Org Sportiva Alpinisti B), al 51° posto 1h52’02”0 (Falchi Lecco D), al 54° posto 1h52’52”8 (Premana B), al 56° posto con 1h53’25”0 (Premana C), al 63° posto 1h54’23”8 (Pol Pagnona), al 74° posto 1h57’32”9 (Premana E), all’81° posto 1h59’21”2 (Ca Lizzoli B), all’82° posto 1h59’23”4 (Premana D), all’86° posto 2h00’ 37”9 (Cs Cortenova B), all’87° posto 2h00’54”1 (Cs Cortenova A), al 121° posto 2h09’37”6 (Cs Cortenova C), al 125° posto 2h09’54”3 (Ca Lizzoli C), al 131° posto 2h12’55”6 (Pol Pagnona B), al 167° posto 2h29’26”4 (Pol Pagnona C).

Al maschile il miglior tempo è stato del messicano Flores Rodriguez con 29’36”0, a soli 2” l’azzurro Alberto Vender con 29’38”2. Nei primi 50 migliori tempi Andrea Elia (12°) con 30’37″9, Mattia Padovani (30°) con 32’03”4, Paolo Gianola (32°) con 32’20”3, Danilo Brambilla (33°) con 32’23”9, Giulio Mascheri (45°) con 33’17”4.

CLASSIFICA FEMMINILE

CLASSIFICA MASCHILE