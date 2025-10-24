Tutto pronto per la 37esima edizione della Sgambata Maggianico-Camposecco-Maggianico

Gara valida anche come 4° Trofeo Francesco e Giorgio a.m.

La manifestazione si svolgerà domenica 2 novembre

LECCO – La 37esima edizione della Sgambata Maggianico-Camposecco-Maggianico, valida anche come 4° Trofeo Francesco e Giorgio a.m., è organizzata dall’Associazione Proletari Escursionisti di Lecco. La gara si svolgerà domenica 2 novembre, con partenza alle ore 9 dall’Oratorio Maschile di Maggianico (Via Zelioli), su un percorso di circa 8 km.

Dopo una prima breve parte in paese, il percorso proseguirà su sentiero di montagna, segnalato con bandierine, fettucce e presidi. Saranno inoltre istituiti punti di controllo lungo il tracciato: il mancato passaggio anche a uno solo di essi comporterà la squalifica.

La gara individuale, con partenza in linea, si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. In caso di maltempo, la competizione potrà essere disputata su un percorso ridotto.

Il costo dell’iscrizione è di 15 euro online entro il 30 ottobre e di 16 euro il giorno della gara. Le iscrizioni in loco saranno possibili solo domenica mattina, dalle 7:30 alle 8:30 circa.

Per iscriversi, ogni concorrente dovrà presentarsi personalmente all’area iscrizioni, già munito del modulo di iscrizione debitamente compilato, e recarsi al tavolo dedicato alla propria categoria.

Le categorie previste sono: Femminile unica; Maschile prima categoria, dai 18 ai 44 anni; Maschile seconda categoria, dai 45 anni compiuti in su. Con l’atto di iscrizione, il concorrente solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose che possano verificarsi prima, durante o dopo la gara.

Tempo massimo: 1 ora e 30 minuti. È previsto un cancello di verifica presso la Baita Corbetta di Camposecco, 50 minuti dopo la partenza. I concorrenti che non lo superano entro il tempo stabilito dovranno fermarsi; da quel momento l’atleta proseguirà come normale escursionista. Al termine del tempo massimo previsto per l’arrivo, non sarà più garantita assistenza lungo il percorso.

Il concorrente che decidesse di abbandonare la gara dovrà comunicarlo obbligatoriamente a uno qualsiasi dei punti di controllo e restituire il pettorale assegnato.

Saranno premiati i primi tre classificati della categoria Femminile e i primi cinque classificati delle categorie Maschili, con cesti di prodotti gastronomici. Seguiranno ulteriori premi.

