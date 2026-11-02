Tutto pronto per la 38^ Sgambata Maggianico-Camposecco-Maggianico

La tradizionale gara è in programma domenica 8 novembre

La gara si svolgerà con qualsiasi tempo. In caso di maltempo la competizione potrebbe potrà essere effettuata su un percorso ridotto

LECCO – L’Associazione Proletari Escursionisti di Lecco organizza la 38^ edizione della Sgambata Maggianico-Camposecco-Maggianico – 5° Trofeo Francesco e Giorgio a.m. La gara di svolgerà domenica 8 novembre, con partenza alle ore 9 dall’Oratorio Maschile di Maggianico – Via Zelioli, su un percorso di circa 8 chilometri.

Il percorso si svolgerà, dopo una prima breve parte in paese, su sentiero di montagna che sarà segnalato con bandierine, fettucce e presidi. Saranno istituiti alcuni punti di controllo e il mancato passaggio ad uno solo di questi comporterà la squalifica. La gara individuale, con partenza in linea, si svolgerà con qualsiasi tempo. In caso di maltempo la competizione potrebbe potrà essere effettuata su un percorso ridotto.

Costo dell’iscrizione (da effettuarsi il giorno della gara) euro 16. Le iscrizioni si effettueranno solo domenica mattina dalle 7.30 alle 8.30 circa. Per iscriversi, ogni concorrente dovrà presentarsi personalmente. I concorrenti dovranno presentarsi all’area iscrizioni già muniti di modulo d’iscrizione debitamente compilato e dirigersi al tavolo dedicato alla propria categoria.

Tempo massimo: 1 ora e 30 minuti. E’ previsto un cancello di verifica tempo massimo alla Baita Corbetta di Camposecco 50 minuti dopo la partenza. I concorrenti che non passano il cancello entro il limite stabilito, sono obbligati a fermarsi. Da questo momento l’atleta diventa un normale escursionista. Alla chiusura della linea di arrivo (tempo massimo) non verrà più garantita assistenza lungo il percorso. Il concorrente che abbandonerà la gara dovrà obbligatoriamente comunicarlo ad un qualsiasi punto di controllo riconsegnando il pettorale assegnato.