Un percorso lungo 8,5 km, tra salita e discesa

Tanti gli atleti attesi al via della gara, organizzata dall’APE e giunta alla 34° edizione

LECCO – L’inizio di novembre, per gli appassionati di corsa in montagna, sta a significare solo una cosa: il ritorno della Sgambata Maggianico-Camposecco-Maggianico, conosciuta anche come la ‘classica delle foglie morte’. E sarà questa domenica, 6 novembre, che gli atleti dovranno faticare lungo il saliscendi del percorso di gara, con partenza proprio nel rione di Lecco.

Come lo scorso anno, 8,5 km caratterizzeranno l’edizione della competizione, targata dal numero 34 e amministrata ancora una volta dall’Associazione Proletari Escursionisti di Lecco. Attesa una nutrita partecipazione, tanto che gli organizzatori consigliano di non attardarsi per le iscrizioni, che potranno effettuarsi solo la mattina stessa dalle ore 7.30 alle ore 8.30.

Partenza della gara fissata alle ore 9.00, che si svolgerà in qualunque condizione meteo. A essere premiati con cesti ricchi di prodotti gastronomici i primi cinque di ogni categoria prevista: maschile I (dai 18 ai 44 anni), maschile II (dai 44 anni in su), femminile.

Qui il volantino con tutte le informazioni sulla gara.