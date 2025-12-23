Tutto pronto per lo Snow Run Resinelli, si corre il 17 gennaio

1^ tappa della Nortec Winter Trail Running Cup

Le iscrizioni (sul sito endu.net) sono già aperte

PIANI RESINELLI – La macchina organizzativa composta dagli uomini di Falchi Lecco, Team Pasturo, Gsa Cometa (con l’aiuto di Daniel Antonioli, ideatore della gara), sta mettendo a punto gli ultimi dettagli della Snow Run Resinelli in programma sabato 17 gennaio.

La tradizionale gara di corsa sulla neve dei Piani Resinelli è anche 1^ tappa della Nortec Winter Trail Running Cup, circuito che va a comporre il punteggio finale della Coppa Italia Fisky che quest’anno è stata vinta proprio dai Falchi di Lecco.

Con partenza fissata ore 14 del 17 gennaio, la Snow Run Resinelli ripropone il suggestivo percorso di 14 km con 650 metri di dislivello, una competizione di alto livello che vedrà gli atleti affrontare le sfide più dure dell’inverno. Sport, natura e passione si fondono con passaggi mozzafiato a picco sul lago e con alcune centinaia di metri nelle miniere dei Resinelli che necessitano l’utilizzo di caschetto e frontalino.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito endu.net e fino al 15 gennaio costeranno 25 euro per i tesserati Fisky (i non tesserati devono aggiungere 5 euro per la copertura assicurativa giornaliera). Costo iscrizioni il giorno della gara 30 euro per i tesserati Fisky (i non tesserati devono aggiungere 5 euro per la copertura assicurativa giornaliera). Il pacco gara comprende una maglia tecnica a manica lunga fornita da Ande, uno degli sponsor della manifestazione assieme a Sport Specilist, Bcc Valsassina, Kapriol, Scarpa, Ande, Cemb, Icam, Miniere Resinelli.

Il giorno della gara, in mattinata, è prevista infine la possibilità di visita guidata alle splendide Miniere dei Resinelli (l’organizzazione farà sapere attraverso i canali ufficiali tutti i dettagli dell’iniziativa). Qui il sito della manifestazione: www.snowmanresinelli.it.

QUI LA LOCANDINA