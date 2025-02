Ubiale Mountain Run: Francesca Rusconi regina della gara femminile

Lungo i 22 chilometri del tracciato bergamasco la lecchese ha dettato legge

UBIALE CLANEZZO – Sul tracciato tecnico e impegnativo della Ubiale Mountain Run 2025, è stata Francesca Rusconi a prendersi la scena. L’atleta bergamasca del Team Lab4you ha conquistato la vittoria assoluta nella gara femminile, dimostrando ancora una volta la sua forza e il suo talento nel mondo del trail running.

La competizione, che si è svolta oggi tra i sentieri di Ubiale Clanezzo (BG), ha visto la Rusconi dominare i 22 chilometri del percorso con una prestazione solida e determinata, confermando il suo eccellente stato di forma. La vittoria non è stata solo un successo personale, ma anche un risultato significativo per il suo team, che si sta imponendo sempre più nel panorama del running bergamasco.

Oltre alla Rusconi, anche i suoi compagni di squadra si sono distinti: Lino Bianchi e Federico Maffioletti hanno conquistato rispettivamente un secondo e un terzo posto nelle loro categorie, consolidando la crescita e la competitività del Team Lab4you.

Questa edizione della Ubiale Mountain Run ha confermato l’evento come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di corsa in montagna, tra sfide avvincenti e scenari mozzafiato. Per la Rusconi, un’altra vittoria da aggiungere al suo palmarès e un segnale chiaro alle avversarie: la regina dei sentieri bergamaschi è più forte che mai.