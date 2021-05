Ottimo argento al femminile per Francesca Gianola del Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi

A Ubiale la prima tappa del Circuito Lombardia di Mountain Run Csen Outdoor

UBIALE (BG) – Dopo tre rinvii per la pandemia in zona rossa e arancione finalmente è arrivata la sospirata zona gialla e il gruppo Amici Monte Ubione e la società Autocogliati Pegarun hanno avuto il via libera per effettuare questa bella gara in montagna interamente disegnata sul territorio di Ubiale. In dieci giorni, grazie alla velocità di tutti i volontari e a Pico Sport, si è organizzata la prima tappa del Circuito Lombardia di Mountain Run Csen Outdoor seguendo scrupolosamente le norme anticovid. Anche le previsioni meteo non erano delle migliori ma la pioggia si è fatta sentire solo sul finire di questa interessante corsa.

Il percorso di 15,2 chilometri per 1.100 metri di dislivello è stato disegnato sui sentieri della Corna del Mass, monte di Ubiale, sulla cima coppi Corna Marcia e infine il monte Ubione. La gara è partita dal campo da calcio di Ubiale allo scoccare delle ore 9 e dopo pochi metri di discesa è iniziata la prima dura asperità. Sulla Corna del Mass il primo a transitare è stato Sergio Bonaldi della Autocogliati Pegarun seguito a pochi secondi dai compagni di team Marco Zanga e Luca Arrigoni, a seguire il Falco di Lecco Danilo Brambilla. Poi il monte di Ubiale e la Corna Marcia hanno rimescolato le carte e nella lunga discesa fin sopra Clanezzo si sono involati al comando Zanga e Arrigoni; in questa fase di gara Brambilla si è posizionato saldamente alle spalle del tandem Autocogliati mentre Bonaldi ha dovuto abbandonare la contesa per un problema muscolare.

Le posizioni non cambieranno più nemmeno sulla temutissima e dura salita all’Ubione dove quasi tutti gli skyrunner hanno dovuto usare le mani per salire. Poco prima del traguardo Arrigoni cade rovinosamente e il vincitore Zanga con un istinto assai solidale si è fermato ad aiutare il compagno a rimettersi in piedi per poi proseguire assieme verso il traguardo. Negli ultimi metri si è assistito ad un’appassionante volata con un arrivo quasi in contemporanea, ma questo finisch ha consegnato, per un soffio, la vittoria a Zanga, la prima in carriera con il time di 1h26’47”063. Secondo Arrigoni 1h26’47”101; terzo il lecchese Danilo Brambilla dei Falchi di Lecco 1h29’57”.

Nella mountain rosa una strepitosa Vivien Bonzi team Gareen Beahero ha fatto gara in solitaria e con il tempo di 1h45’02”, la giovane promessa bergamasca di Sorisole ha alzato le braccia al cielo in segno di vittoria. Argento per Francesca Gianola Gruppo escursionisti Falchi Olginatesi in 1h51’03” e bronzo per Monica Vagni Atletica Paratico 1h55’12”.

