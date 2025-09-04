Ultime ore per iscriversi online alla Runvinata 2025: iscrizioni aperte anche il giorno della gara

Si corre sabato 6 settembre, quando ci si potrà ancora iscrivere dalle ore 10 alle ore 15

Come sempre tre percorsi: Rosso, Giallo e Verde. Si parte alle ore 16:00 da via Rivolta con arrivo all’oratorio San Luigi di Germanedo

LECCO – E’ iniziato il conto alla rovescia per la Runvinata 2025, in programma sabato 6 settembre con partenza alle 16:00.

Intanto oggi, giovedì 4, è l’ultimo giorno disponibile per sfruttare l’iscrizione online sulla piattaforma ENDU (qui il link), dopodiché ci sarà la possibilità di iscriversi il giorno stesso della gara dalle ore 10 alle ore 15. L’organizzazione ricorda che il giorno della gara l’iscrizione dovrà avvenire solo con pagamento cash.

Come da tradizione sono tre i percorsi: quello Rosso, il più lungo e impegnativo di 14 km e 1160 metri di dislivello, che porterà i runners fino alla cima del Magnodeno; il percorso Giallo di 8 km e 600 metri, con il suggestivo passaggio a Campo de Boi e quello Verde, dedicato a tutti, anche a famiglie con bambini, di 5 chilometri da vivere senza cronometro, con iscrizione direttamente il giorno della gara, a offerta libera. Niente pettorale, ma una cartolina che varrà come biglietto per l’estrazione dei cinque premi culturali finali.

La macchina organizzativa, ben rodata, sta ultimando i dettagli di questa 11^ edizione della Runvinata con Lecconotizie.com che sarà ancora una volta media partner della gara di corsa in montagna.

Doveroso uno sguardo al meteo che, da previsioni, dovrebbe regalare una giornata di sole, la proverbiale ciliegina sulla torta, per un evento che come sempre richiamerà anche un folto pubblico lungo tutti i tracciati di gara.

Appuntamento quindi a sabato prossimo, 6 settembre, con partenza per tutti e tre i percorsi dall’ortatorio del Caleotto in via Rivolta e arrivo all’oratorio San Luigi di Germanedo. Buona corsa!

PROGRAMMA

Ore 14.00 – Apertura oratorio del Caleotto, con ingresso da via Rivolta (fronte ingresso ITIS Badoni) per ultime iscrizioni e ritrovo partecipanti. Fino alle ore 15.30 – Procedure di pagamento e ritiro pettorali.

Ore 15.45 – Formazione griglia di partenza.

Ore 16.00 – Partenza scaglionata (1 minuto) dei 3 percorsi (rosso – giallo – verde).

Ore 17.00 – Primi arrivi percorso verde – giallo presso l’Oratorio di Germanedo.

Ore 17.30 – Primi arrivi percorso rosso presso l’Oratorio di Germanedo.

Ore 19.00 – Inizio grande buffet.

Ore 19.30 – Ultimi arrivi percorso rosso.

Ore 21.00 – Premiazioni e serata in Oratorio (Feste Patronali).

Maggiori informazioni

https://www.runvinata.it/