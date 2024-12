Un Anno di Ricerche su Google, l’arrampicata è tra gli sport olimpici più cercati

L’arrampicata sportiva, al suo esordio a Tokyo 2020, tra le ricerche di tendenza nel 2024

Nella classifica dei post più visti su Instagram c’è anche la lecchese Beatrice Colli

LECCO – Un Anno di Ricerche su Google: nei giorni scorsi il sito web più visitato al mondo ha pubblicato la lista delle domande e curiosità che hanno mosso l’Italia durante il 2024 sul motore di ricerca. L’analisi delle ricerche su Google, ovviamente, offre una infinità di spunti che mostrano uno spaccato della nostra società attraverso le passioni, le preoccupazioni e le aspirazioni del Paese.

Lo sport, con le Olimpiadi di Parigi, ha sicuramente rappresentato un momento importante ed è curioso notare, per quanto riguarda il nostro territorio, come tra gli sport olimpici più cercati ci sia anche l’arrampicata sportiva in quarta posizione dietro a ginnastica artistica, nuovo artistico e vela.

Sempre per quanto riguarda lo sport, in particolare l’arrampicata, c’è una piccola curiosità che riguarda la “nostra” Beatrice Colli: nella classifica dei Post più visti su Instagram primo Tamberi con un reel visto 70,1 milioni di volte, seguito appunto dalla lecchese Beatrice Colli (22,1 Milioni), quindi Beatrice Vio (15,9M), Sinner (11,9M), Berrettini (5,9M), Rossella Fiamingo (5,4M), Mattia Furlani (3,9M), Alice D’Amato (3,6M, un solo post sopra il milione), Alice Bellandi (3,1M, un solo post sopra il milione), Sofia Goggia (3M), Martinenghi (2,8M), Paltrinieri (2,4M), Dorothea Wierer (2,1M), Iacobs (2,1 M),Jasmine Paolini (1,5M, un solo post sopra il milione) Paola Egonu (1,3M, un solo post sopra il milione), Gaia Sabbatini (1,1M), Sara Errani (1M, unico post a toccare la soglia del milione). Complessivamente, Sinner è l’atleta 2024 con più visualizzazioni su Instagram, seguito da Matteo Berrettini, Gianluca Tamberi, Beatrice Vio e Beatrice Colli.