UTLAC 2025, edizione da record sul Lago di Como

Successo per la Lake Como Ultra Trail: quattro distanze e pubblico internazionale

LECCO – La quinta edizione di UTLAC – Lake Como Ultra Trail ha fatto segnare un nuovo record, superando ogni aspettativa: quasi 1.400 partecipanti da oltre 40 Paesi si sono ritrovati sulle rive del Lario per prendere parte alla competizione che si è svolta da mercoledì 7 a domenica 11 maggio 2025.

Una vera e propria festa dello sport che ha animato Lecco e dintorni con quattro distanze – 250, 60, 30 e 15 km – e un Village affacciato sul Lungolago, all’ombra del Monumento ai Caduti, dove Rock Experience, Main Sponsor dell’evento per il secondo anno consecutivo, ha proposto iniziative per atleti, pubblico e curiosi.

I protagonisti delle gare

Nella massacrante 250 km – due giorni filati di corsa su e giù per le montagne lecchesi – a trionfare è stato Daniele Nava (ASD Castelraider) in 45h42’42”. A completare il podio, Fabio Devalle (Running Saronno) in 49h44’23’’ e Matteo Maggi (Runcard) in 50h44’29”. Tra le donne, dominio di Lisa Borzani (Bergamo Stars Atletica) in 52h45’46’’, seguita dalla svizzera Denise Zimmermann (55h23’53’’) e da Valentina Michielli (Scuola Maratona Vittorio Veneto, 56h54’52”).

Grande prova anche per Cristian Minoggio (Sport Project VCO) nella 60 km, primo in 6h08’23’’. Alle sue spalle Gionata Cogliati e Stefano Rinaldi. In campo femminile vittoria di Chiara Galbiati (OSA Valmadrera) in 8h34’00’’, davanti ad Aurora Invernizzi e alla francese Christine Tousch.

Occhi puntati sulla 30 km, dove il campione italiano di skyrunning Lorenzo Beltrami ha lasciato il segno con una prestazione monstre: 2h35’43”, nuovo record della gara. Il distacco inflitto al secondo classificato, Matteo Borgnolo, è stato di ben 12’34’’. Terzo Luca Carrara. Tra le donne, la più veloce è stata Giorgia Fascendini (G.P. Santi Nuova Olonio) in 3h34’08’’, seguita da Nicole Ruggeri e Federica Meier De Vecchi.

Infine, nella distanza più breve, la 15 km, vittoria per Mirko Bertolini (La Recastello) in 1h21’11’’. A pochi minuti Jon Pascual Colino e Felipe Magni. In campo femminile, primo posto per Daiana Concilio (OSA Valmadrera) in 1h43’23’’, davanti a Isabella e Eleonora Gandin, entrambe della Polisportiva Pagnona.

Un successo su più fronti

Molto attivo e partecipato lo stand Rock Experience, sempre al centro del Village sul lungolago, dove si sono alternati giochi, premi e iniziative dedicate al mondo outdoor. Dai buoni sconto del 20% nei negozi Sport Hub al concorso “Indovina il tempo” sulle gare da 30 e 60 km, fino alla ruota della fortuna: tanti i partecipanti, attratti dalla possibilità di vincere outfit tecnici, gadget e voucher.

Il commento di Michele Frigerio, CEO di 7to7 Srl e fondatore di Rock Experience, sintetizza il senso dell’intera iniziativa: “Quella tra UTLAC e Rock Experience è una partnership basata sull’amore per lo sport, sulla promozione del magnifico territorio del Lago di Como e sulla sempre più importante tematica della sostenibilità. Siamo felici di aver sponsorizzato e supportato UTLAC, una gara che ogni anno cresce sempre di più e regala emozioni davvero uniche.”

Soddisfatti anche gli organizzatori, come racconta Andrea Gaddi: “Siamo soddisfatti, sia per i numeri sia per l’internazionalità dell’evento. Ovviamente quando vi sono 1.400 persone sul percorso qualche disagio è inevitabile, ma siamo riusciti a gestirlo e i feedback ottenuti da atleti e pubblico sono incoraggianti. Altra cosa che ha messo a dura prova gli atleti è stato il meteo, ma anche questa è una bella sfida, un bel banco di prova. UTLAC è una gara che è cresciuta molto, velocemente, e ha ancora margini di crescita”.

Chi invece ha brillato sul campo è stato proprio Lorenzo Beltrami, protagonista assoluto della 30 km e ambassador Rock Experience, che ha commentato con entusiasmo la propria esperienza: “Mi sono divertito un sacco perché, pur essendo io di Mandello, si è corso su sentieri che non avevo mai fatto. Mi sono stupito pure io di quanto sia bello il nostro lago. Un doveroso ringraziamento va ai miei sponsor – tra cui Rock Experience – che mi supportano e mi accompagnano, non solo alle gare e agli eventi importanti, ma anche in ogni mio allenamento.”

UTLAC 2025 si chiude così, con il sapore dell’impresa sportiva, il calore di una comunità sempre più internazionale e la consapevolezza che questo evento ha ormai conquistato un posto stabile nel cuore del trail running italiano.