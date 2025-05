UTLAC 2025: vince ancora Nava! Un’impresa tra pioggia, fango e 254 km di fatica

L’atleta valtellinese ha chiuso la gara col tempo di 45h42’42”, bissando la vittoria del 2024

LECCO – E’ arrivato camminando, con un’espressione stremata ma colma di soddisfazione, fermandosi prima di tagliare il traguardo per rivolgere un inchino al pubblico. Così, Daniele Nava, atleta valtellinese di Tirano, alle 15:43 di oggi, venerdì, si è presentato per primo all’arrivo della UTLAC 2025, l’ultratrail che ha messo alla prova gambe e spirito lungo i 254 chilometri del periplo lariano.

Nonostante un meteo decisamente ostile, che ha flagellato i sentieri con pioggia e freddo per buona parte della gara, Nava ha completato il percorso in 45 ore 42 minuti e 42 secondi. Un tempo superiore di circa 2 ore rispetto al “best time” dello scorso anno (43 ore 43′ e 28”), ma comunque sufficiente a sancire una vittoria netta e mai in discussione che si aggiunge a quella della passata edizione.

La partenza era stata data alle ore 18:00 di mercoledì dal centro di Lecco, mentre l’arrivo, allestito come di consueto nella suggestiva cornice del lungolago presso la zona Canottieri, ha accolto il vincitore tra gli applausi. Il percorso ha messo in fila 12.430 metri di dislivello positivo, spalmati tra boschi, creste e mulattiere, con il 75% del tracciato su sentieri e solo il restante su asfalto o strade bianche.

“Sono molto provato è stata tostissima – sono le prime parole di Nava al traguardo della Utlac 2025 – Questa notte in cima al Bolletto e Bollettone è stato terribile. Non importa il crono, sono felice di essere arrivato e di aver vinto. In queste gare serve più la testa che il fisico e poi qui c’è un supporto incredibile, direi commovente”.

L’edizione 2025 della Ultra Trail Lario Como (UTLAC), che vede come main sponsor Rock Experience, ha confermato il proprio fascino estremo: 110 gli atleti al via, distribuiti su un percorso che ha toccato i 200 metri della quota minima fino ai 2107 metri del punto più alto. Tre le basi vita e 15 i ristori distribuiti lungo il tracciato, indispensabili per fronteggiare una prova che richiede resistenza, strategia e una forte componente mentale.

Nelle prossime ore si attende l’arrivo degli altri due atleti che completeranno il podio maschile, alle spalle di Nava ci sono il francese Jerome Guibout e Massimiliano Calcinoni che si stanno contendendo la seconda piazza. Mentre l’arrivo della prima donna è previsto nella notte, in testa c’è Lisa Borzani, seguita dalla svizzera Denise Zimmermann e Valentina Michielli. Ritirata la spagnola Silvia Trigueros Garrote invece, la vincitrice della scorsa edizione.

La gara rimarrà aperta fino al raggiungimento del tempo massimo di 90 ore, fissato dunque per domenica 11 maggio alle 12:00. 33, al momento, i ritiri a causa delle condizioni meteorologiche, che hanno reso ancor più dura la gara.

“Siamo comunque soddisfatti per questa edizione 2025, è un peccato che il tempo non sia stato dei nostri e ha messo a dura prova sia noi organizzatori, ma ancor più gli atleti in gara – spiega Andrea Gaddi dello staff – Per il resto la UTLAC si conferma un grande appuntamento sportivo che permette di far conoscere il nostro meraviglioso territorio”.