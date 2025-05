UTLAC, è tutto pronto. Alle 18 sul lungolago di Lecco parte la 250 km

Il 10 maggio al via la UTLAC 60 e la UTLAC 15, mentre l’11 maggio parte la UTLAC 30

Rock Experience rinnova la sponsorizzazione, rafforzando il legame tra sport outdoor e valorizzazione del territorio

LECCO – Tutto pronto per l’edizione 2025 dell’UTLAC, la quarta dell’Ultra Trail del Lago di Como che prenderà il via oggi pomeriggio, alle ore 18, dal lungolago di Lecco con la partenza della 250 chilometri. Uno degli appuntamenti più attesi del panorama trail italiano nella prima parte dell’anno al quale fa da cornice, ancora una volta, la città di Lecco, con quasi 1.400 atleti al via nelle quattro gare provenienti da quaranta nazioni. Un nuovo record per una manifestazione giovane, ma già saldamente radicata nel cuore degli appassionati.

Anche per il 2025, Rock Experience conferma la propria presenza come main sponsor tecnico. Un sostegno che va oltre il lato sportivo: “La partnership con Utlac riflette la volontà dell’azienda di sostenere e far crescere una manifestazione che rappresenta non solo una sfida sportiva d’eccellenza, ma anche un’importante occasione di valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale della regione”, fanno sapere gli organizzatori.

Quattro le gare in programma, pensate per accogliere trail runner con livelli diversi di preparazione, ma tutte con una cosa in comune: l’incanto dei paesaggi del Lago di Como.

La gara regina al via, come anticipato oggi pomeriggio alle 18, è la UTLAC 250, una vera e propria prova di resistenza e orientamento con i suoi 254 chilometri e 12.430 metri di dislivello positivo. Si corre in semi-autonomia e con navigazione tramite GPS. I 115 partecipanti avranno 90 ore di tempo per completare l’anello che abbraccia l’intero Lago di Como, attraversando l’Alta Via delle Grigne, il Sentiero del Viandante, il Triangolo Lariano e molti dei borghi più suggestivi della zona con arrivo di nuovo a Lecco. Occhi puntati su Daniele Nava e Silvia Trigueros Garrote: il primo tenterà il bis dopo la vittoria del 2024, la seconda va a caccia di uno storico tris. I primi sono attesi per nel pomeriggio di venerdì 9 maggio.

La UTLAC 60, introdotta nel 2024, tornerà con alcune novità sul tracciato. Partenza il 10 maggio, alle ore7:00, da piazza Cavour, sul lungo lago di Como.

62,5 i chilometri da percorrere, con 3.755 metri di dislivello. Partenza prevista sabato 10 maggio alle 7 da piazza Cavour a Como, arrivo a Lecco entro le 22.30. Modifiche al percorso prevedono un tracciato più diretto, con l’eliminazione della salita al Monte Nuvolone e della discesa su Bellagio, in favore di un passaggio più fluido verso Civenna.

Più breve ma non meno spettacolare, la UTLAC 30 è caratterizzata da un suggestivo trasferimento in battello da Bellagio, con partenza l’11 maggio, alle 9.15 da piazza Mazzini. I partecipanti affronteranno 1.748 metri di dislivello positivo, scalinate storiche e i sentieri del Triangolo Lariano, in un connubio tra sport e bellezza paesaggistica.

Infine, la novità di quest’anno: la UTLAC 15, una corsa di 13,5 chilometri e 740 metri di dislivello che si snoda lungo i sentieri del Parco del Monte Barro. La partenza, prevista sabato 10 maggio alle ore 9 dal lungolago di Lecco, porterà i corridori ad attraversare le creste del monte e il suggestivo Ponte Vecchio.

Utlac si conferma così come un evento che va oltre la semplice gara: è un viaggio tra natura, fatica, storia e condivisione. Un’esperienza che fonde il gesto sportivo all’identità del territorio, accendendo i riflettori su un angolo di Lombardia dove ogni sentiero racconta una storia.