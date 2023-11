Utlac Trail 2024: al via la terza edizione con importanti novità

Oltre alla 250 e alla 30 km, un nuovo percorso da 60 chilometri che unisce Como a Lecco

Già aperte le iscrizioni per la nuova distanza e per la gara più lunga

LECCO – L’associazione sportiva Larius riapre la partita di Utlac – Ultra Trail del Lago di Como per il 2024. La novità non è solo l’apertura delle iscrizioni per il 2024, ma anche l’introduzione di una nuova distanza e un nuovo logo per dare uniformità all’evento, in costante ampliamento.

La nuova distanza

La nuova distanza unisce i capoluoghi delle due Provincie – Como e Lecco – passando per i sentieri della dorsale del triangolo lariano fino a Bellagio, per poi proseguire per i sentieri della dorsale orientale del triangolo Lariano, lungo i sentieri che percorrono già la 30k Bellagio-Lecco. E’ un percorso molto vario, che parte dal lungolago di Como e, salendo a Brunate, il sentiero si inserisce sulla dorsale passando per il Monte Bollettone, Palanzone, la Colma di Sormano e il Monte San Primo lungo sentieri aperti e ariosi. Da Bellagio, il tracciato cambia aspetto e percorre tratti del Sentiero del Tivano passando per il Ghisallo, la Conca di Crezzo, Valbrona e infine sale sull’ultima montagna – i Corni di Canzo – che precedono l’arrivo sul lungolago di lecco.

Da lungolago di Como a quello di Lecco, per un percorso di 64 km e dislivello di 3.580 metri, con sentieri mai tecnici e sempre abbastanza corribili e “morbidi”. Poco corribili invece saranno le salite, fortunatamente mai troppo lunghe e spossanti, come quella da Como a Brunate (400mt D+), da Sormano al Mote San Primo (500mt D+), da Maisano-Valbrona ai Corni di Canzo (800mt D+) che rappresenta l’ultima “tirata prima della lunga discesa verso valle. Negli altri tratti la salita non scompare, ma è più graduale e “gestibile”

Quando e dove

Partenza fissata per sabato 11 maggio 2024 alle ore 7.30 da Como, lungolago (transfer con navette da Lecco). Arrivo entro le 21.30 sul lungolago di Lecco (14 ore massimo). Docce e pranzo/cena all’arrivo.

Iscrizioni aperte

Le iscrizioni della nuova distanza – la 60km – sono già aperte. Riaprono anche le iscrizioni alla 250km, il giro del Lago di Como, che nel 2023 ha portato sul lago un drappello di atleti da undici paesi diversi, accumunati dall’obiettivo di svolgere una gara “diversa” in un luogo iconico – il Lago di Como – conosciuto in tutto il mondo. E’ confermata la modalità in auto-navigazione, che colloca definitivamente la Utlac 250k tra le quattro gare in Europa in questo stile e su queste distanze (Tor des Glacier, Trans Gran Canaria e Corsa della

Bora, quest’ultima a cadenza biennale). La collocazione temporale della Utlac 250 è un periodo ottimale sotto vari aspetti: le giornate lunghe con luce fino alle 21, il clima mite (mai troppo caldo e mai troppo freddo nemmeno in caso di pioggia) e infine, utilizzando le parole di Peter Kienzl e Silvia Trigueros Garrote, a essere perfetta è anche il dislivello relativamente contenuto e la distanza temporale (di 6 mesi) dai grandi appuntamenti autunnali, per i quali “la Utlac 250 è l’unico vero allenamento italiano per gare oltre i 200 km”.

Il nuovo logo

Dalla prima edizione la famiglia si è allargata e i concorrenti crescono. E al verificarsi delle mille eventualità che le competizioni di questo genere possono presentare, anche la parte logistica e i servizi offerti si fanno via via più efficienti. Su queste basi, è stato elaborato un nuovo logo di “Utlac – Ultra Trail del Lago di Como”, con lo sviluppo aggiuntivo di loghi uniformi e innovativi anche per le varie distanze in chilomteri) che offre Utlac. Iscrizioni su WedoSport: https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizioni.cfm; www.utlactrail.com.