Utlac Trail 2025, superati i 1300 iscritti. Una gara sempre più internazionale

A metà aprile raggiunto anche il sold-out della Utlac 60k Como-Lecco. Crescono le adesioni su tutte le distanze, così come gli sponsor

Ultimi 50 pettorali disponibili per new entry da 15 km del Monte Barro. Quaranta in totale le nazioni presenti

LECCO – Dopo il primo sold-out della Utlac 30k Bellagio-Lecco dello scorso marzo, a metà aprile si è raggiunto il sold-out anche della Utlac 60k Como-Lecco. A questo si aggiunge una Utlac 250k che aumenta del 50% i suoi iscritti dello scorso anno, e la nuova 15km che ha già raggiunto l’80% dei posti disponibili.

La competizione si fa sempre più internazionale: crescono le nazioni presenti dei cinque continenti, che ora raggiungono quota 40. Forte la componente francese nelle quattro distanze, seguiti in Europa da Svizzera e Olanda, e da Cina, Colombia, Australia e Canada le nazioni al top di ogni continente. Tutte, tranne una, le Regioni italiane rappresentate (Basilicata cercasi!), con Torino, Aosta, Genova, Trento e Cuneo come top five delle provincie extra-Lombardia rappresentate.

I percorsi

Confermati i percorsi delle Utlac, la 250km in auto-navigazione, e le distanze tracciate e balisate: 60km Como-Lecco, 30km Bellagio-Lecco e la new entry da 15km del Monte Barro che sta mietendo iscrizioni ogni giorno in un rash finale con gli ultimi 50 pettorali disponibili.

Certi che la forte componente straniera sia merito del Lago di Como, nelle precedenti edizioni la Utlac ha saputo mostrare alle riviste straniere immagini di scenari incredibili che hanno popolato i reportage di atleti e giornalisti inviati dalle proprie tesate nazionali. Quello che nell’immaginario collettivo si conosceva come luogo di culto (per via del turismo e dell’innegabile contributo involontario della dimora di George Clooney), si è mostrato un territorio dagli scenari unici, con montagne e lago costantemente protagonisti di ogni chilometro di percorso.

Nuovi sponsor