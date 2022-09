Partenza venerdì 30 settembre alle ore 18 dalla Canottieri Lecco

Arrivo previsto a Genova domenica 2 ottobre, dopo 200 km di corsa

LECCO – Martedì 20 settembre alle ore 11 il giornalista Roberto Crippa ha presentato la sua nuova impresa: venerdì 30 settembre partirà da Lecco di corsa con l’obiettivo di raggiungere Genova domenica 2 ottobre, dopo circa 40 ore di corsa continuata e 200 km percorsi.

Crippa non è nuovo a queste imprese: lo scorso anno ad aprile partì da Lecco e giunse a Bormio dopo una corsa di circa 154 km, in ottobre partecipò a una gara in Baviera, lunga 100 miglia. A un anno di distanza – “l’intervallo giusto, lo scorso anno soffrii a fare due gare in una stagione” – Crippa riparte con la stessa convinzione.

“La mia passione per la corsa viene da lontano, fin dagli anni settanta – dichiara il giornalista – poi ho cominciato a correre nei bersaglieri e la passione si è sviluppata con gli anni. Quello che mi eccita è andare sempre oltre: sono partito dai diecimila, poi la mezza, poi la maratona e poi sempre crescendo..”

Il 56enne olginatese – nominato atleta dell’anno nel 2021 dal sindaco Marco Passoni, presente all’evento – partirà venerdì 30 settembre dalla Canottieri Lecco. Il percorso prevede il passaggio a Olginate, si prosegue dal centro storico di Monza, in serata davanti al Duomo e poi giù: Naviglio grande, pianura Padana, Appennini liguri e via fino a Genova. Un totale di 200 km che supera di ben 36 il suo personale. Ad accompagnarlo ci saranno i figli Julien e Oliver, più altri amici.

“La vera sfida sono il riposo e l’alimentazione, la gamba si capisce subito se c’è o no – prosegue il giornalista – per recuperare farò dei microsonni di 8/9 minuti al massimo, ho già provato e funziona. Per l’alimentazione sarà più complesso, di solito dopo i 100 km mi si blocca lo stomaco, dovrò cercare di alimentarmi comunque in qualche maniera”.

Alla fine dell’impresa Crippa metterà a disposizione di tutti la traccia del suo percorso, per chi volesse replicare l’impresa, o farne anche solo un pezzo.

L’evento è patrocinato dal Comune di Olginate e sostenuto ai partner Ande, Enervit e Shamrock irish pub