Ennesima buona prestazione del valsassinese

VAL PALOT – Continua l’ottimo stato di forma per Andrea Bertoldini che nel doppio appuntamento di Slalom in Val Palot, riesce a mettersi in evidenza conquistando un 2° posto nella classifica GPI.

Il podio arriva nella prima gara, che si è svolta venerdì, con Bertoldini al traguardo in 16^ posizione assoluta. Un’ottima gara per il premanese che ferma le lancette del crono sul tempo di 1’17”64. Tempo che gli consente, nella classifica GPI Giovani, di conquistare il 2° posto. Fuori invece nella prima manche Nico Picech e Luca Bianchi.

Giornata no ieri, per Bertoldini, che non è riuscito a qualificarsi per la seconda manche. Bene invece Nico Picech al traguardo in 33^ posizione col tempo di 1.30”00. Altra giornata da dimenticatre invece per Luca Bianchi, fuori nella prima manche.

La vittoria della prima gara è andata a Pietro Canzio (1’15”65), mentre nella gara di sabato sul podio più alto è finito Gianlorenzo Di Paolo (1’21”35).