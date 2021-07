Vela. Conto alla rovescia per il campionato italiano a Squadre di club classe Optimist

La Lega Navale di Mandello ospiterà una delle regate giovanili più prestigiose

Già dal 29 Luglio le acque del lago saranno colorate da tante piccole vele

MANDELLO – La sezione di Mandello del Lario della Lega Navale Italiana ospiterà nei prossimi giorni una delle regate giovanili più prestigiose del panorama delle regate veliche giovanili nazionali: il Campionato Italiano a squadre di club classe Optimist.

Quello della regata a squadre è un format che la LNI Mandello conosce benissimo grazie alla grande esperienza organizzativa in questo ambito raggiunta con l’organizzazione dello storico trofeo Pini; 16 squadre provenienti da tutta l’Italia si scontreranno in match serratissimi composti da quattro barche contro quattro con il formato del girone all’italiana, seguito da semi finali e finali per conquistare l’ambito titolo Italiano

Già dal 29 Luglio le acque antistanti la LNI Mandello del Lario saranno colorate da tante piccole vele. Per il sodalizio mandellese questa manifestazione rappresenta un’importante vetrina che farà da preludio al campionato Europeo Classe Soling che si terrà sempre a Mandello a cavallo tra settembre e ottobre. Una grande occasione per contribuire anche al sostegno del comparto turistico mandellese e dei paesi limitrofi.

Altra grande novità sarà rappresentata dalla nuova collaborazione tra LNI Mandello e WatersportMarks, un’azienda Svizzera specializzata nella realizzazione di boe robotiche che mantengono la loro posizione senza la necessità di essere ancorate sul fondale. La scelta delle boe robotiche SMark della WaterSportMarks di Lugano è stata fatta per incentivare la preservazione dei fondali e ridurre l’inquinamento. La ditta dei tre ingegneri G. Caprai, V. Venturi e J. Buros produce boe robotiche leggere e pratiche, con soli 15 kg di peso e con un’utonomia standard di 8 ore a 20 nodi. L’interfaccia web permette il posizionamento da distanza con qualsiasi tablet, PC o Smartphone. In particolare, nella giornata di giovedì 29 luglio si terrà una dimostrazione pratica del funzionamento di queste boe, alla quale saranno invitati rappresentanti dei circoli di tutto il lago di Como. Sarà possibile seguire l’andamento della regata sui canali social della LNI Mandello del Lario