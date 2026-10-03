Vela. Interlaghi Classico, a ottobre torna la sfida sul Lario: attese 50 barche

La regata è in programma il 24 e 25 ottobre. Sabato le prime prove tra Lecco e Lierna, domenica in acqua dalle 8.30 tra Lecco e Abbadia

Lo scorso anno il successo è andato a Guido Molinari, vincitore per la terza volta consecutiva al timone del Melges 24 “Aria

LECCO – Il Campionato Interlaghi Classico – Trofeo Kong si prepara alla sua 52^ edizione, con due giornate di regate sul ramo lecchese del Lario. La manifestazione è organizzata dalla Lega Navale Italiana di Mandello Lario in sinergia con la Società Canottieri Lecco e lo Yacht Club Domaso – Circolo Velico del Lario.

La presentazione si è svolta questa mattina, sabato, nella sede della Società Canottieri Lecco. La regata, inserita nel calendario della Federvela, è in programma sabato 24 ottobre e domenica 25 ottobre, nelle acque comprese tra Lecco e Mandello del Lario.

Si partirà sabato 24 ottobre nello specchio d’acqua tra Lecco e Lierna, dove sono previste le prime prove. Domenica 25 ottobre le imbarcazioni saranno invece in acqua dalle 8.30, per sfruttare il Tivano, il vento proveniente da Nord. Le regate tecniche si svolgeranno tra Lecco e Abbadia e il programma prevede un massimo di tre prove al giorno.

L’Interlaghi Classico è riservato alle classi One Design Meteor, J24, Fun, H22 (Act 7 H22 Cup), Rs21, Platu 25 e UFO22, oltre a tutte le altre classi OD che raggiungeranno un minimo di quattro imbarcazioni. In gara anche la classe ORC (Act 7 Campionato Velico del Lario), la novità VX One, con le barche distribuite sul Lario da GL Nautica di Torben Grael, e le barche metriche di Stazza Internazionale impegnate nella terza edizione del Trofeo Salmone d’Argento Scandia.

Per questa edizione gli organizzatori contano di portare al via una cinquantina di barche, pronte a contendersi il Trofeo Kong.

La passata edizione si è conclusa con il successo di Guido Molinari, libero professionista piemontese di Castelletto Sopra Ticino, in provincia di Novara. Al timone del Melges 24 “Aria”, in rappresentanza del club Amici del Lago di Lesa Novara, Molinari ha centrato il tris, conquistando per la terza volta consecutiva la classica velica del ramo lecchese del Lario.

Alla conferenza stampa di presentazione del 52° Campionato Interlaghi Classico hanno partecipato il presidente della Lega Navale Italiana di Mandello Lario Richard Martini, il presidente della Società Canottieri Lecco Michele Peccati, insieme al consigliere vela “Baffo” Banfi, e il presidente dello Yacht Club Domaso – Circolo Velico del Lario Enea Beretta.

Presenti anche l’assessore allo Sport del Comune di Lecco Lorella Cesana, il collega del Comune di Mandello del Lario Igor Amadori, Luca Gusmeroli, ideatore del Trofeo Salmone d’Argento, Marco Bonaiti, presidente di Kong, e i velisti Paolo Bassani, Davide Casetti e Matteo Volpari.

L’appuntamento con la 52^ edizione dell’Interlaghi Classico è quindi fissato per il 24 e 25 ottobre, con le imbarcazioni impegnate tra Lecco, Lierna, Abbadia e Mandello del Lario.