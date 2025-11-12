Vela. Stefano Dalle Donne domina a Lecco e chiude in bellezza il Campionato Velico del Lario ORC

A vincere è stato Stefano Dalle Donne, armatore e timoniere, con a bordo Marina Rittore, Mauro Rupinieri, Maria Luisa Giulio e Franco Nisticò

Nella classe Nazionale Fun il successo è andato a “Dulcis in Fundo” di Marco Redaelli

LECCO – “CatMaz”, il D772 dell’armatore e timoniere comasco Stefano Dalle Donne (Yacht Club Domaso – CV del Lario), ha conquistato la sesta e ultima tappa del Campionato Velico del Lario ORC 2025, disputata nelle acque del Golfo di Lecco.

In acqua una ventina di imbarcazioni, sotto la regia dello Yacht Club Domaso – Circolo Velico del Lario e con la co-organizzazione dei padroni di casa della Società Canottieri Lecco.

A dare ulteriore prestigio alla tappa finale della stagione ORC del Lario, che conta una ventina di barche iscritte, si è aggiunta anche la flotta della classe Fun, forte di una decina di equipaggi provenienti da tutta Italia per disputare l’ultimo appuntamento del Campionato Nazionale. La vittoria è andata a “Dulcis in Fundo Plus” dell’armatore e timoniere Marco Redaelli (Circolo Vela Bellano).

Due splendide giornate di sole e vento hanno favorito il lavoro del presidente del Comitato di Regata, Biagio Crispino, affiancato da Paola Zerboni e Maurizio Garbujo. Nella giornata inaugurale una breva ben distesa, stabile sugli 8/10 nodi, ha soffiato sul campo di regata a bastone con offset posizionato in località Moregge, consentendo di portare a termine il programma previsto e di disputare tre prove avvincenti e combattute.

Nella classe Fun ha trionfato “Dulcis in Fundo Plus”, timonata dal past president della classe, Marco Redaelli, grazie a due vittorie parziali e un secondo posto. Alle sue spalle “Gin Tonic” di Francesco Giannelli (CV Trasimeno), autore di due secondi e un primo, seguito a breve distanza da “Banana Joe” di Andrea Cremonesi (CV Toscolano Maderno).

Prima giornata a senso unico in classe ORC, con “CatMaz” di Stefano Dalle Donne assoluto protagonista. Alle sue spalle si è piazzata, provvisoriamente, la new entry della flotta “Cinquanta%”, il Blusail 26 dell’armatore Lorenzo Crimella (YC Domaso), timonata dal navigatore oceanico Niccolò Banfi della Società Canottieri Lecco, grazie ai parziali 3-3-2. Terza posizione ex aequo per “Gullisara”, il Miniton dell’armatore Tottas Patroklos, e per il Melges 24 “Neghenè” degli armatori Andrea Amodeo ed Enea Beretta (YC Domaso).

La domenica si è aperta con un gagliardo tivano, che ha soffiato fino a 15 nodi accogliendo le due flotte e offrendo condizioni ideali per la riscossa delle barche ORC. A imporsi in entrambe le prove è stato “Neghenè”, il Melges 24 magistralmente condotto da Andrea Amodeo, con Paolo Nava a prua, Matteo Proverbio alle scotte ed Enea Beretta alla tattica.

Secondo posto per “CatMaz”, che ha chiuso la giornata con un terzo e un secondo posto. Scivola invece di una posizione il Blusail 26 di Lorenzo Crimella, a bordo con Alessio Alacqua (co-armatore e prodiere), Tommaso Boiocchi (centrale), Niccolò Banfi al timone e, alla tattica, una vera “vecchia volpe” della vela lariana: Carlo Ettore Sacchelle.

A soli due punti dal Blusail, e dunque in quarta posizione, il giovane equipaggio del Politecnico di Milano composto da Emanuele e Giacomo Galbiati (Centro Vela Dervio) e Federico D’Agostino (Marvelia) al timone di “Gullisara”. La loro classifica è stata condizionata da un contatto nella prova conclusiva con ITA 141 “Maly XI”, l’H22 condotto da Ilona Matei, Erika Baffico, Chiara Martinelli e Isa Giannetti: una manovra troppo aggressiva alla partenza ha infatti costretto “Gullisara” a fermarsi per un paio di minuti. Errore riconosciuto e immediate scuse da parte di “Maly XI”, che ha rinunciato alla protesta: un bel gesto di fair play da parte di entrambi gli equipaggi.

In conclusione, come anticipato, a conquistare la due giorni di regate è ITA 17 “CatMaz”, il D772 di Stefano Dalle Donne, armatore e timoniere, affiancato da Marina Rittore, Mauro Rupinieri, Maria Luisa Giulio e Franco Nisticò. Per loro uno score di 1-1-1-3-2.

La flotta Fun ha disputato anche una regata aggiuntiva nel pomeriggio di domenica, scegliendo di completare la sesta prova a differenza della classe ORC. Al termine dell’ultima manche la classifica è rimasta invariata, confermando il dominio di “Dulcis in Fundo Plus” (1-1-2-2-3-1) di Marco Redaelli, con a bordo Pierluigi Puthod, Roberto Rizzardini e Alberto Benedetti, tutti del Circolo Vela Tivano di Valmadrera, ad eccezione dell’armatore tesserato per il Circolo Vela Bellano.

Seconda piazza per “Gin Tonic” (2-2-1-4-1-3) dell’armatore Francesco Giannelli, in equipaggio con Marco Pecorella, Fabio Bonaiuto e Paolo Masserotti. Completa il podio “Furfunte” (6-5-5-2-2-dnc) di Adriano Barzaghi (Circolo Vela Bellano), al timone il plurimedagliato Massimo Canali (Lega Navale Mandello del Lario), insieme a Stefano Lillia e Francesco Lattuada.

Le classifiche integrali sono consultabili a questo link.