Testimonial della skyrace i fratelli Martin e Bernard De Matteis

L’appuntamento è alle ore 19 al Politecnico di Lecco

LECCO – Tutto pronto per la presentazione della 10^ edizione della Resegup che si terrà venerdì al Politecnico di Lecco.

Alle 19 in punto la 2Slow alzerà il sipario sull’edizione 2019 che non mancherà di riservare qualche novità.

La partenza tornerà infatti sul lungolago, all’altezza di piazza Cermenati, quindi si correrà in direzione Canottieri Lecco per svoltare in via Nazario Sauro, entrare in piazza Garibaldi e quindi risalire via Cavour e proseguire lungo il tradizionale tracciato fino alla vetta del Resegone. Dal rifugio Azzoni, a quota 1865 m, inizia la picchiata puntando verso Morterone. Alla sorgente delle Forbesette deviazione verso il Passo del Giuff (tornando a salire per poco meno di 200m), poi di nuovo giù verso Erna, Rifugio Stoppani, Malnago e l’entrata trionfale in piazza Cermenati per tagliare il traguardo.

Tornando alla serata di presentazione in programma domani sera, in qualità di testimonial ci saranno i gemelli Dematteis, Bernard e Martin, uomini Adidas (per il terzo anno consecutivo main sponsor della skyrace lecchese). Tra le novità potrebbe esserci l’esordio alla Resegup dei due forti atleti piemontesi.

“Siamo pronti anche se c’è ancora molto da lavorare – spiega Paolo Sala presidente della 2Slow associazione che 10 anni fa ha inventato la Resegup – In questi anni la gara è cresciuta e, gioco forza, anche il nostro gruppo ha dovuto adeguarsi accogliendo nuovi collaboratori. Per quanto riguarda i numeri, confermiamo i 1200 iscritti, limite di sostenibilità del percorso e verosimilmente limite del numero di persone che correrebbero la Resegup. Se infatti lo scorso anno 1000 pettorali sono stati ‘bruciati’ in 10 ore, gli altri 200 sono stati acquistati nelle due settimane successive. Come sempre, per gli stranieri ci sarà la possibilità di iscriversi anche al raggiungimento del ‘sold out’, convinti che anche attraverso queste iniziative sportive possa passare una promozione turistica del territorio”.

Resegup che nel corso di questi dieci anni è riuscita a fare breccia nel cuore dei lecchesi e non solo, un appuntamento per tutti gli amanti della corsa in montagna ma anche per il sempre più numeroso pubblico che si assiepa lungo il percorso e accoglie gli atleti al traguardo.

“10 anni sono passati veloci e non per colpa della Resegup – prosegue Sala – Una gara che ha di fatto rispecchiato l’evoluzione del podismo che in questi ultimi anni ha visto un numero sempre maggiore di atleti. Possiamo dire che la Resegup rappresenta l’andamento del podismo degli ultimi 10 anni. E’ una gara che ha posto una sfida inizialmente impossibile per i neofiti di questo sport, i quali, approcciando ai trail e alla skyrace, hanno capito che la sfida era fattibile. Molti di questi atleti infatti dopo la Resegup hanno alzato l’asticella riuscendo a chiudere gare ben più impegnative come ad esempio il Giir di Mont di Premana. Poi non va dimenticato il fascino di questa gara e il richiamo ammaliante e seducente del Resegone”.

2Slow che in occasione di questa 10^ edizione aveva promesso di partecipare in massa: “Abbiamo abbandonato l’idea di correre tutti perché non ce la siamo sentita di ‘abbandonare’ la regia dell’evento. Quindi, come è accaduto nelle scorse edizioni, correrà solo uno di noi”.

Occhi puntanti anche sui 24 senatori che hanno corso tutte le 9 edizioni precedenti.

“Per loro – spiega Sala – se riusciranno a tagliare anche questo 10° traguardo ci sarà un premio speciale”. E i 24 senatori sono: Stefano Agostoni, Matteo Alberti, Gianpaolo Biffi, Renato Butti, Gerolamo Castelli, Silvia Chiappa, Ezio Colombo, Francesco Corti, Alessandro Galbusera, Raffaele Invernizzi, Luca Lombardini, Giorgio Milesi, Francesco Moro, Gianluca Paganoni, Lorenzo Panzeri, Carlo Ratti, Augusta Redaelli, Dario Rigonelli, Andrea Rusconi, Gianluigi Rusconi, Marco Sacchi, Marco Villa e Stefano Villa.

E quest’anno speciale sarà anche la festa in piazza: “Dopo le premiazioni abbiamo deciso di continuare la festa con musica, allegria e qualche birra rigorosamente del nostro sponsor il birrificio Du Lac“.

Per scoprire invece il Pacco gara 2019 e le altre novità non resta che partecipare alla presentazione di domani, venerdì, alle 19 presso il Politecnico di Lecco alla quale sarà presente, in qualità di ospite, anche il pluricampione del Mondo di corsa in montagna Marco De Gasperi.